【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到歐、美股市雙雙收高以及國際資金回流台股的影響，激勵台股震盪走高站穩 10800 點大關，終場加權指數上漲 47.06 點，期貨逆價差出現微幅收斂，而外資在現貨部分買超 54.50 億，合計三大法人現貨淨買超 71.85 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國 12 月份 FOMC 會議紀要公布，官員們認為若通膨因稅改而加速回升，則可能要加快升息，但若通膨仍不能達到目標，則升息的速度要放慢，大部分官員維持漸進升息的立場，美國三大股價指數齊創新高，其中 S&P500 指數首度收上 2700 點大關，美元指數也出現反彈，造成日圓和歐元期貨自高點拉回，美債殖利率也跟著彈升。

《國際商品市場焦點分析》

雖然北海輸油管線恢復運轉對油價構成些許壓力，不過伊朗反政府示威抗議演變為衝突，使市場開始擔憂這個 OPEC 國家第三大產油國的供給，同時美國東岸遭遇破紀錄的低溫，加上本周末還要迎接一波更寒冷的炸彈氣旋暴風雪來臨，推升天然氣需求走強；中東地緣政治風險加上美元近期疲軟推升金價連續走高，不過在 FOMC 公布會議紀要後，今日早盤自高點拉回。

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