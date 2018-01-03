【港股解碼】背負淨化環境使命，上實環境IPO或獲雙重上市地位

依山而建，依水而居是人類生活最初的形態。中華悠悠五千年文明，上至夏商周秦漢，下至三國兩晉南北朝隋唐宋，我們的祖先僅在黃河流域建都的曆史就超過了三千年，陽城、于亳、鎬京、鹹陽、長安、洛陽、開封……

追本溯源，水是人類生存的基礎。只有在保證充足水資源的前提下，才能灌溉出詩歌文明、禮儀文明、樂府文明、陶瓷文明、科技文明等“諸子百家”。

可惜的是，到了近代，工業的高速發展及人爲破壞，都讓水資源遭受了嚴重汙染；而人口的急速增長又讓水資源面臨著枯竭的危險。

在此背景下，水處理業務應運而生。其中，又屬汙水處理和再生水利用需求最爲旺盛，並由此誕生了一批以維護“生命之源”爲主營業務的公司。

上海實業控股環境有限公司就是這樣一家公司，橫跨汙水處理、再生水利用、汙泥處理、供水及固廢發電領域，切實履行著淨化環境的使命。

2017年末，上海實業環境向港交所遞交了IPO聆訊資料集，意欲在新交所上市的基礎上再上層樓，獲得雙重上市地位，方便公司通過不同途徑進入股市。

業績穩步增長

上海實業環境成立于2002年，于2005年3月在新交所凱利板上市，2011年11月移至新交所主板。現旗下擁有武漢漢西汙水處理有限公司、濰坊市自來水有限公司、湖南南方水務、惠州南方水務、深圳南方水務等多個子公司。按2016年的總運營管理能力計，爲中國第三大市政汙水處理運營商。

截止2014年、2015年、2016年及2017年6月30日至六個月，公司總收入分別爲1504.4百萬元（人民幣，下同）、1803.8百萬元、2648.1百萬元、1995.1百萬元。同期的毛利分別爲585.6百萬元、712.1百萬元、812.3百萬元、707.7百萬元，淨利潤362百萬元、424.4百萬元、540.4百萬元、310.5百萬元，呈穩步上漲態勢。

按業務劃分，同期汙水處理占總收入的比重分別爲57.4%、73.7%、74.7%及79.2%；供水業務占比23.5%、16.9%、15.4%、14.5%；固廢發電業務占比3.0%、2.4%、3.6%、2.2%；來自咨詢服務和EPC工程的其他收入占比爲16.1%、7.0%、6.3%、4.1%。

從成本來看，銷售成本是其最大支出。包括建造成本、折舊及攤銷、電力成本、工資及有關成本以及處理化學品成本在內，截止2014年、2015年、2016年及2017年6月30日至六個月，銷售成本分別占收入的61.1%、60.5%、69.3%、64.5%。

從行業環境來看，當前我國日益緊缺的水資源現狀及汙水排放量的增加則提高了水務類公司的增長潛力。

行業環境嚴峻，水務業務大有作爲

根據弗若斯特沙利文的資料，中國是世界上缺水最嚴重的國家之一。2016年，中國水資源總量爲30150億噸，但中國人均水資源只有2181噸，不及世界平均水平的三分之一。此外，汙染亦導致中國水資源短缺問題惡化。據環保部披露，于2016年，地表水面被汙染，而于2016年，地下水汙染仍然嚴重，較差至極差級別所占比例合計爲60.1%。

在汙水排放量方面，中國城鎮化進程加快，導致城鎮用水量增加。自2012年起，生活汙水排放量持續增長，從2012年的463億噸增至2016年的557億噸，年複合增長率爲4.7%。

基于城鎮化、人口增長及經濟發展的持續趨勢，從2016年至2021年，預計生活汙水排放量將以4.1%的年複合增長率增長。

其中，城鎮化是導致市政汙水排放量增加的因素之一。根據弗若斯特沙利文的資料，從2012年至2016年，中國城鎮人口從711.8百萬人增至793百萬人，年複合增長率爲2.7%。同期，中國城鎮化率從52.6%增加至57.3%。弗若斯特沙利文預測，到2021年，中國城鎮人口預計將達到912.8百萬人，且中國城鎮化率可能達64.1%。

綜合上述因素及國家對環保整治的嚴格態度來看，水務行業仍處在上行階段，且因爲技術、資金投入、風險、政府許可等原因擁有較高的進入壁壘。上實環境業務遍布全中國水務市場，無論是處理能力還是知名度都位列市場前列，迎來業績的爆發期或指日可待。

但值得注意的是，近年來汙水處理業務的毛利率呈下降趨勢，截止2014年、2015年、2016年及2017年6月30日至六個月，分別爲52.3%、41.6%、31.0%、33.3%；同期供水業務的毛利率卻在逐年上升，達到28.3%、32.9%、35.3%、37.2%；固廢發電業務更是給人一種“有錢賺”的感覺，2016年上半年毛利率59%，2017年上半年69%。

由此也揭示了目前的市場現狀，汙水處理業務發展的相對較早，市場競爭激烈，隨著入圍者的增加，利潤越攤越薄。反倒是供水業務和固廢發電業務，由于起步晚，技術要求高，進入者相對較少，特別是固廢發電業務，還處在空白市場需要開拓的階段，目前毛利率較高，前景可期，或可成爲公司未來盈利的增長點。

作者：董虹

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