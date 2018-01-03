碧桂園(02007-HK)入股易居中國背後 易居已重啓再上市進程

1月3日，易居中國董事長、總裁周忻在上海透露，以碧桂園(02007-HK)為首的6家房企已成為易居中國的新一批股東，同時，易居中國已經啓動了再上市進程。對于擬上市的板塊以及上市時間表，周忻表示，因為已經進入靜默期，不方便詳談。

資料顯示，易居中國于2016年8月從美國退市，同在8月，克而瑞、易居營銷、易居房友合并成立易居企業集團，包括恒大、萬科、碧桂園、融創在内的18家百強房企入股了易居企業集團。

周忻表示，在2017年12月7日，易居企業集團在深圳召開了年度匯報會，碧桂園、中駿地産、祥生地産、新力地産、俊發地産、中南置地6家房企确認加入，成為易居的新一批股東。

不久前，碧桂園發布公告稱，法國巴黎銀行已同意向碧桂園提供一項金額為17.81億港元的定期貸款融資，期限自融資協議日期起計為期36個月。而相關融資主要用作兩項融資或再融資：用于全資子公司碧桂園(香港)發展有限公司收購E-House (China) Enterprise Holdings Limited(易居(中國)控股有限公司)的12.35%權益，以及碧桂園香港認購易居(中國)控股有限公司的4.21%權益。

來源：證券時報APP

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