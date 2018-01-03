〈台幣頻升高〉美元存款爆紅 銀行狂推外幣提款機搶市 中國信託市占最高

新台幣去 (2017) 年大升 8%，銀行看準台、美利差擴大，強推美元優利存款，讓每家銀行的外匯存款，約有七、八成為美元存款，在此趨勢下，銀行為了便民，大舉廣設外幣提款機，目前有 13 家銀行設置，其中以中國信託全臺 150 家分行都有設置市占率最高。這也讓外幣現鈔到 ATM 提領愈來愈夯，現鈔提領以美元需求最高，平均提領金額 500 美元。

因為新台幣升不停，國人買進外幣存款的意願也越來越高，根據金管會公布的外匯存款餘額包括美元、日圓、歐元、南非幣、澳幣等外幣存款，其中以美元存款為最大宗，每家銀行的外匯存款，約有七、八成為美元存款。

也外幣提款機愈來愈普及，目前包括：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、加上最新加入的中國信託銀行，總共有 13 家銀行設有外幣提款機。

中國信託銀行雖然是最晚加入的，卻「後發先至」，一口氣在全臺 150 家分行推出外幣提款機，且全面提供美元提領服務，成為全臺外幣提款服務據點最多、遍布最廣之銀行；在 150 家分行中，還先在北、中、南、東部地區選出 11 家分行，先行提供美元、日圓與人民幣三種幣別提領服務。

整體來說，在中國信託加入市場後，全台共有 409 個提款機可領外幣，等於中國信託占比超過 36%。

中國信託表示，11 月於臺北市 5 家分行先試點推出「外幣提款機」，至今的統計數據顯示，美元、日圓與人民幣的現鈔提領比例各占 50%、37%、與 13%，顯示美元現鈔需求大於其他幣別，其平均提領金額分別為 500 美元、80000 日圓與 2500 元人民幣。

另外，透過大數據分析顯示，自 11 月於西門町 7-ELEVEN 漢中門市推出之「臺外幣兌換機」，近八成客戶選擇以外幣現鈔換成新臺幣現鈔，其中逾五成的使用比例為臺灣民眾占多數，其餘國籍分別為日本、韓國、中國大陸、菲律賓、馬來西亞與加拿大，兌換幣別超過五成為美元，其次為日圓、人民幣。

外幣提款機提供各家銀行金融卡 (台幣)、郵局，可「跨行」提領外幣現鈔，不過，如果用該銀行的金融卡領外幣，不收手續費；跨行提領外幣則需收手續費 5 元。

而目前可提領幣別包括：美金、港幣、日幣、歐元、人民幣。但是每一家銀行外幣提款機提供的鈔票幣別不相同，而且外幣提款機可提取的外幣鈔票，只限一種面額。以臺銀為例，只提供日幣 10000 面額、美金 100 面額、港幣 500 面額、人民幣 100 面額。