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〈台幣頻升高〉美元存款爆紅 銀行狂推外幣提款機搶市 中國信託市占最高

中國信託商銀總經理陳佳文使用台外幣提款機。(鉅亨網資料照)
中國信託商銀總經理陳佳文使用台外幣提款機。(鉅亨網資料照)

新台幣去 (2017) 年大升 8%，銀行看準台、美利差擴大，強推美元優利存款，讓每家銀行的外匯存款，約有七、八成為美元存款，在此趨勢下，銀行為了便民，大舉廣設外幣提款機，目前有 13 家銀行設置，其中以中國信託全臺 150 家分行都有設置市占率最高。這也讓外幣現鈔到 ATM 提領愈來愈夯，現鈔提領以美元需求最高，平均提領金額 500 美元

因為新台幣升不停，國人買進外幣存款的意願也越來越高，根據金管會公布的外匯存款餘額包括美元日圓歐元南非幣澳幣等外幣存款，其中以美元存款為最大宗，每家銀行的外匯存款，約有七、八成為美元存款。

也外幣提款機愈來愈普及，目前包括：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、加上最新加入的中國信託銀行，總共有 13 家銀行設有外幣提款機。

中國信託銀行雖然是最晚加入的，卻「後發先至」，一口氣在全臺 150 家分行推出外幣提款機，且全面提供美元提領服務，成為全臺外幣提款服務據點最多、遍布最廣之銀行；在 150 家分行中，還先在北、中、南、東部地區選出 11 家分行，先行提供美元日圓人民幣三種幣別提領服務。

整體來說，在中國信託加入市場後，全台共有 409 個提款機可領外幣，等於中國信託占比超過 36%。

中國信託表示，11 月於臺北市 5 家分行先試點推出「外幣提款機」，至今的統計數據顯示，美元日圓人民幣的現鈔提領比例各占 50%、37%、與 13%，顯示美元現鈔需求大於其他幣別，其平均提領金額分別為 500 美元、80000 日圓與 2500 元人民幣

另外，透過大數據分析顯示，自 11 月於西門町 7-ELEVEN 漢中門市推出之「臺外幣兌換機」，近八成客戶選擇以外幣現鈔換成新臺幣現鈔，其中逾五成的使用比例為臺灣民眾占多數，其餘國籍分別為日本、韓國、中國大陸、菲律賓、馬來西亞與加拿大，兌換幣別超過五成為美元，其次為日圓人民幣

外幣提款機提供各家銀行金融卡 (台幣)、郵局，可「跨行」提領外幣現鈔，不過，如果用該銀行的金融卡領外幣，不收手續費；跨行提領外幣則需收手續費 5 元。

而目前可提領幣別包括：美金港幣日幣歐元人民幣。但是每一家銀行外幣提款機提供的鈔票幣別不相同，而且外幣提款機可提取的外幣鈔票，只限一種面額。以臺銀為例，只提供日幣 10000 面額、美金 100 面額、港幣 500 面額、人民幣 100 面額。

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