【港股收評】港股七連升 醫藥內房股強勢

港股錄得七連升，不過今日最終可以高收實在時相當幸運，因為大市在午後曾一度倒跌，在尾市時再展升勢才可以錄得七連升。後市是否可如昨日筆者所預測，在本月內創下新高？按目前情況而言，本月內創下歷史新高機會還是不多於五成，因此投資者不應過份輕率地加大注碼。至於是否繼續對強勢股加大注碼，則請投資者自行決定。

恆生指數收市報30560點，升46點；國企指數收市報12088點，升20點，成文額為1308.32億元。

在談及大市形勢時，先談一談盈富基金(02800-HK)。不知不覺間，盈富基金市值及管理的資產規模已超過千億元，為日本以外規模最大的交易所買賣基金(ETF)。盈富基金的出年，與1998年香港政府為求股市穩定，動用財政儲備入市掃貨後，再將相關股份出售時成立。當年盈富基金發行規模為330億元，為區內歷來最大規模的ETF集資額。盈富基金屬被動式基金，管理的資產就是恆指成份股，所以盈富基金走勢就等於恆指表現。在過去19年，盈富基金市值及所管理的資產規模已增至逾千億元，可是增幅只略多於2倍。若投資者在2004年當騰訊控股(00700-HK)招股時成功抽中並持有至今，其累計回報肯定遠高於盈富基金。

既然盈富基金表現只跟隨大市表現，為何投資者對盈富基金感興趣？因為買入盈富基金不會大幅偏離大市，另一方面個別投資者會利用盈富基金來進行對沖。不論是可以是否托沽。不過更令人想不通之處，為何當香港勞工層級挑選強積金組合時，若選擇盈富基金還需要給予較高的管理層予基金經理。這不解之謎真希望監管當局﹑強積金中介人及管理人多加向公眾講解。

談完這一段與大市看似並無關連的歷史後，便要談及今日整體表現，大市今日得以高收，當然又是騰訊這重磅股有關，可是今日騰訊的動力也各減弱，亦一度失守420元，是否整固目前不得而知。

汽車股今日仍保持升勢，除卻吉利汽車(00175-HK)外，其他汽車股表現可說平平，反而汽車代理股表現更加理想，投資者是否要換馬至汽車代理股？相比之下，汽車代理股平日受注目程度遠不及汽車股，不排除其耐力不及汽車股，所以投資者對汽車代理股應抱持更審慎態度。

醫藥股及內房股今日仍然保持強勢，厲害，但是三大內地航空股H股今日均錄得逾6%升幅，更加值得投資者注意。就是因為東方航空(600115-CN)(00670-HK)改為國有獨資？而改為國有獨資實際上會有多大影響？不清楚亦不了解。看來投資者比筆者知得更加多了。

2018年1月3日下午5時5分

文﹕張偉倫

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