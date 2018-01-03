營運動能強＋中國佈局完整 雄獅2018全年營收可望增逾一成

國內出境旅遊近年穩定成長，旅遊業者雄獅 (2731) 今年有望受惠開拓入境旅遊市場、長線旅遊續增，以及整合性平台持續發酵等三大利多，帶動營收及獲利再攀高。

法人表示，看好雄獅營運成長動能強勁，預估 1、2 月營收將成長逾 10%，3 月年增幅可望再擴大，全年營收挑戰成長逾一成。雄獅去年攜手保保旅遊，合資成立雄保旅行社，持股 55%，今年起正式營運，市場看好此策略有利其擴展入境旅遊事業，並降低營運風險，雄獅則可利用現有資源，協助保保旅遊擴展日客來台的業務。



另外，雄獅旗下整合式旅遊平台「旅天下」也已轉虧為盈，業務除提供機票、旅館、廉航等產品，並以通路加盟方式增加銷售據點，在持續新增加盟通路，以及平台知名度提升下，預估 2018 年營收可望續增。



雄獅表示，去年歐洲長線旅遊表現亮眼，需求將持續升溫，加上赴歐洲線機票下修，成為拉升營業額主要動能之一；在航空公司持續強化歐洲線之下，可望提升民眾旅遊意願，挹注 2018 年長線旅遊的成長。



除此之外，根據世界觀光組織資料顯示，自 2012 年起，中國已成為全球最大旅遊客源。而雄獅（福建）已於 2016 年取得福建居民赴台旅遊資格，旗下寶獅（上海）也於同年取得中國公民出境旅遊資格，顯示集團的中國佈局日趨完整。



法人表示，雄獅為台灣少數於中國佈局之旅遊業，且中國旅遊商機仍為快速成長階段，看好中國將成為集團長期成長動能。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』