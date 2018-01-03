電競市場蓬勃 微星、動力-KY今年成長動能強勁 股價大漲

電競市場 2018 年商機蓬勃，硬體換機潮可望在輝達 (nVIDIA) 新顯卡推出之後掀起，加上挖礦的需求仍在，以及去年下半年開始漲價的顯卡市場延續到今年，推動撼訊 (6150) 週三 (3 日) 再飆漲停，電競系統品牌商微星 (2377) 與顯卡散熱風扇廠動力 - KY(6591)亦均大漲逾 8%，帶動技嘉 (2376) 股價在尾盤也急起直追，漲幅近 4%。

業者看今年電競硬體市場是個大好年，微星內部評估今年業績成長可望達到兩位數的水準，動力 - KY 董事長許文昉也直言今年電競產業沒有悲觀的理由，主要原因當然是因為輝達新晶片的推出，將啟動新一波換機潮，因此，近期內外資法人均默默佈局電競筆電一哥微星，從封關日展開拉抬，至週二 (2 日) 開紅盤日，三大法人 3 個交易日大買近 1.2 萬張。



值得注意的是，甫上市的動力 - KY，受惠於電競 PC 的規格提升，需求散熱風扇的數量也相應增加，加上毛利率隨著新產品的推出可望回升，對今年營收獲利的成長性都相當樂觀。尤其該公司主要客戶涵蓋微星、華碩 (2357)、技嘉、艾維克等主要電競硬體系統大廠，同時從電競桌機的領域切入電競筆電的領域，產品線擴大，都大幅增加該公司的成長利基。



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