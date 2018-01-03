投資科技獨角獸 10年財富漲數倍

撰文：張國蓮

猜猜看，如果在 2002 年時用 1 元投資谷歌（Google）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）這些公司，到 2017 年 12 月時會變成多少錢？答案是，亞馬遜讓投資人賺最多，1 元變成 87 元，其次是網飛的 60 元、臉書的 54 元，最少的 Google 也有 17 元。

這樣快的「以錢賺錢」速度，讓很多投資人趨之若鶩，正如同統一全球科技基金經理人郭智偉所說，長期投資於帶動未來經濟成長的科技趨勢，肯定能讓財富不只翻 1 倍。

那麼錯過了 10 餘年前亞馬遜、臉書的崛起，也錯過了近 2 年阿里巴巴、騰訊、百度的飆漲，該如何掌握下一個 10 年的科技大成長浪潮，快速累積退休金，提早財富自由？

2000 年火紅企業

只剩微軟屹立不搖

方法其實不難，投資人可以借鏡過往科技獨角獸（指未上市公司市值超過 10 億美元）從崛起到成為巨人（已上市且成為一方之霸）的經驗，再從未來至少 10 年的科技趨勢中，挑選出具備同樣特質的標的，或者投資科技基金、ETF，肯定就能抓住財富大成長契機！

想要借鏡過往新創公司變成科技獨角獸、再長成巨人的經驗，可以回溯 2 個場景：第一個場景是 2000 年科技泡沫前紅極一時的雅虎（Yahoo）、電子灣（eBay）、美國線上（AOL）、網景（Netscape）、國際商業機器（IBM）、微軟（Microsoft）等這些火紅企業，現在就只剩下微軟依舊稱霸，其他不是銷聲匿跡，就是被 Google、微軟、亞馬遜、Salesforce 取代。

以雅虎為例，由於缺乏核心產品，即使產品遍及入口網站、電子商務、信箱等，卻都無法成為龍頭；而 eBay 雖然定位好，但卻被後起之秀亞馬遜超越。亞馬遜從線上書籍切入，然後一方面擴增產品線，另一方面持續投入大量資本，建造倉儲與物流系統，建立起「遞送服務」護城河（進入障礙），一舉甩開 eBay。

第二個場景是臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、阿里巴巴、騰訊、百度等新創公司崛起、茁壯，以及微軟轉型成功。郭智偉分析指出，這些巨人的共同特性是創新經營模式，為該領域先進者，以及能彈性面對網際網路、智慧型手機與雲端的興起，持續投入大量資金在研發、物流與服務等核心競爭力上，積極抓住大成長商機。

人工智慧等產業

潛藏未來科技新巨人

能維持近 20 年不墜的微軟，是自我革命、轉型成功的最佳案例，微軟在智慧型手機戰役失敗，卻快速在 2014 年抓住雲端商機，成功自我取代。

微軟擢升了當時營收比重小的雲端事業主管擔任執行長，全力衝刺雲端商機，憑藉本有資金、人才與產品基礎，成功將產品與服務由 PC 架構轉為雲端架構。

眼看著當前火紅的科技公司都是一方之霸，富達全球科技基金經理人宋恆浩（Hyunho Sohn）提醒，網際網路時代是贏家全拿的市場，無法當第一就沒肉吃，而想當贏家，一定要在可觸及的市場裡（addressable market）占據強而有力的位置，例如亞馬遜與臉書建立的護城河，後進者根本無法跨越。

那麼，未來 10 年，哪些科技趨勢中可以養出獨角獸、巨人？駿利亨德森環球科技基金經理人 Brad Slingerlend 表示，全球正處於智慧型手機、行動網路、雲端計算的第 3 波科技革命浪潮，成長空間依然大，同時，現在也是人工智慧才剛起步的第 4 波科技革命浪潮，潛在投資機會具想像空間，值得關注。

郭智偉也提到人工智慧將是未來核心科技之一，根據 IDC（國際數據資訊）估計，人工智慧科技相關產值將從 2017 年的 125 億美元，成長到 2020 年 463 億美元，年複合成長率（CAGR）為 39%。

軟體將成重要獲利來源

能提供完整服務者是贏家

協助政府搶攻物聯網、大數據、人工智慧機會的資策會產業情報研究所資深產業顧問兼資深總監陳子昂強調，共享經濟與物聯網＋趨勢下，贏家將不只生產零組件或產品，而是延伸到個人、家庭、企業、政府等應用端，未來 10 年誰能做到，誰就會變成巨人。

科技應用已經影響民眾生活的每個層面，硬體將由軟體與服務來帶動，軟體持續商品化，軟體即服務（SaaS）成為重要智慧財產權與投資人回報的重要來源。宋恆浩特別看好軟體發展，並在軟體業裡發現高品質、擁有穩定經常性收入的經營模式標的。

來源：《Money 錢》 2018 年 1 月

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