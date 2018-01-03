以色列何以是創新強國？

撰文：邱沁宜

上個月（11 月）參加北京大學海外模塊學習，來到想了好久終於踏上的神秘國度以色列，課程名稱是以色列的創新精神，同行的同學都非常好奇，何以人口只有 870 萬的國家，能成為全球領先的創新之國？

更沒想到我在耶路撒冷連著 5 天繞城朝聖後，一回來美國總統川普就宣布承認，要把美國大使館設在耶路撒冷，等於承認耶路撒冷是以色列的首都，掀起了地緣政治緊張關係。

很多人或許會納悶，不就是遷個大使館而已，有這麼嚴重嗎？其實耶路撒冷不只是猶太教的聖地，同時也是伊斯蘭教的聖地，川普此舉擺明就是在跟中東地區的人說，無論你們跟美國買多少飛機大砲，我就是挺以色列。表面上雖然看起來市場影響有限，但這其實會於將來逐步發酵，政治動亂必不可免。

以色列人口只有台灣的三分之一，人均 GDP 為 3 萬 5 千美元，是台灣的 1.7 倍。數字的威力，從幾餐飯吃下來後已非常有感；中餐廳一碗清清淡淡的海鮮湯台幣 1,200 元，一碗廣東麵快 2,000 元，CP 值極低的天價，連土豪級同學都有些小驚嚇。高物價、高所得，但路上卻不見張揚的名車，也沒有豪華的建築物，呈現的反倒是樸實克己的環境，路上男男女女不多的笑容映著有些犀利的眼神，在在可以感受到這是一個很不一樣的國家。

很多人都想要破解以色列的科技創新密碼，但其實這幾乎無法破解，猶太民族飄零 2000 年來，在困境中不得不靠自己的想像力、創造力求生，說到底就是困難中永遠殺不死的信念。

還有他們獨特的思考及教育模式。很多跟猶太民族打交道的人會覺得他們說話太直、沒有禮貌，這些感覺可能都對，因為他們教育的養成就是鼓勵辯論，鼓勵獨立思考，不喜歡追隨別人的意見，所以不斷湧現新點子。而在軍隊體系中，以色列是讓前線軍人可以因應局勢下命令，不像台灣，靠著軍階給不了解前線的將領下令。

很多人說台灣是小國，但是跟以色列比起來，我們其實不小，不過在全世界的影響力，台灣卻遠遠不如他們。在中國崛起之前，以色列是國外企業在那斯達克（Nasdaq）掛牌數最多的國家。其實我們應該做的無他，就是學習以色列，鼓勵年輕人獨立思考與創新，才能擁有扳倒巨人的力量。

來源：《Money 錢》 2018 年 1 月

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