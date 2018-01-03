危機就是轉機 任爸經歷中年失業 退休生活依然精彩

撰文、攝影：唐滋蓮

圖片提供：任爸

採訪當天，連日的太陽躲了起來，外頭霪雨霏霏，溫度驟降，同仁們都換上了薄長袖，任爸卻以一頂白帽，灰色的吊嘎配上同色系牛仔褲，小巧的斜背包上印著「雄中」兩字，出現在《Money 錢》辦公室，爽朗的聲音讓整間辦公室頓時顯得生氣勃勃，不少同仁只聽其聲就問：「是 Selina 的爸爸嗎？」

沒錯，這位氣若洪鐘，雙手合十，頻頻說著「感恩」的型男大叔，就是女子天團 S.H.E. 的 Selina（任家萱）、偶像劇女神任容萱的父親，人稱「任爸」。

今年 66 歲的任爸，60 歲就開始月領勞保退休金 1 萬 7,300 元，生活開銷無虞，就算日常生活中比較高額的支出，例如健身俱樂部會員費用 3 萬多元，或是每場 2,000～3,000 元的高爾夫球，都由大女兒 Selina 贊助。

「我都跟女兒們說，我的健康是妳們生活品質的寶藏！為什麼我要如此注重運動和身體健康，就是不想太早讓妳們幫我推輪椅。」任爸說，現在醫療技術進步，慢性病一拖可能就是 20 年，不僅影響孩子的生活，還會造成下一代的負擔，「所以我退休後最重要的任務，就是把身體照顧好！」

退休必備三寶

興趣、運動和朋友

「退休的人一定要必備三寶：興趣、運動和朋友，否則會遠離社群，加速老化。」任爸講完不忘補充，他這個年紀的男人也一定要有「四個能」：能吃、能拉、能走以及能做愛做的事情。

任爸的生活如此多彩多姿，是因為他有很多興趣，「興趣絕對不是退休後才去尋找或培養，必須從小開發，並常保好奇心，可挖掘出自己更多潛在嗜好！」任爸說，像他從小就對家電機器感興趣，只要家裡電器有任何故障，他都會主動修理，甚至還曾因為好奇而學做音響……

即便退休，任爸的生活依然相當規律，早上 5 點起床，晚上 9 點就寢，每天運動，就算當天有電視通告，也會補足運動時間。

他相信，愛運動和喜歡親近大自然的人，比較不會有憂鬱症，就算經歷憂傷情緒，也較能找到情緒出口。

「但我還是要提醒退休族，要懂得身體的臨界點，量力而為。」任爸不好意思地說，他 5 年前被一位電影明星「激」到，原本都是跪著做滾輪運動的他不服輸，學對方「站著做滾輪」，結果把腰拉傷了。

任爸去榮總看醫生時，醫生忍不住語重心長地跟他說：「你是 66 歲的身體，不能當成 36 歲在操啊！」這才讓任爸現在做運動時都會多加留意身體的負荷程度。

退休後的瀟灑自在，源自於任爸職涯的淬煉。由於父親寄望他一生當個平凡公務員，任爸念大二時就考上普考、高考，當完兵後直接到財政部營利事業單位上班，他笑稱那份工作非常「閒」，每天下午都能去打乒乓球直到下班。

歷經中年失業

連大賣場也不予聘用

但這種愜意日子沒過多久，有一天，老丈人對他說：「你這樣過生活是在糟蹋你的人生，這麼年輕應該去外面闖蕩一番。」任爸一聽有道理，在沒有經過自己父母的同意下就毅然辭職，任爸此舉當年讓很多人都無法理解，甚至諒解。

「因為當時我的薪水每個月有 9,900 元，離職後跑去成衣貿易公司當業務，月薪銳減成 5,000 元。」任爸說，後來他又去了一家成衣進口商工作，30 歲時月薪已有將近 5 萬元。

工作輕鬆，待遇又高，任爸沒有居安思危，隨著成衣產業式微，中國市場崛起取代台灣，任爸被迫轉行。當年 37 歲的他透過朋友介紹，到一間做電腦外殼的公司當業務，輾轉到美國洛杉磯和荷蘭鹿特丹工作，月薪有 3,000 美元（約台幣 9 萬元）。

後來回到台灣電子產業工作，沒想到，50 歲的任爸竟然被公司資遣了！「我一開始還想說自己工作經驗如此豐富，不怕沒頭路。沒想到，就這樣失業超過半年。」

任爸回憶，他永遠記得 2000 年的大年初二，他沒辦法忍受沒工作的日子，便跑去知名大賣場應徵「整理工」，那是個下著雨又冷的日子，他故意穿著無袖上衣，出門前還刻意做了好幾下啞鈴，希望能展現肌肉，讓雇主相信他有充分的體力完成這份工作。

雙方談得相當盡興，但是當對方主管在索取任爸的身分證要影印建檔時，赫然發現任爸竟然已 50 歲，便對任爸說：「不好意思，我們職員年齡最高只能 40 歲。」

遇到難關不氣餒

化危機為轉機

「那應該是我人生最低潮的時期！突然覺得人生沒目標、沒意義，連最基礎的整理工都沒人要用我。」

幸好，任爸的人脈存摺向來豐厚，有朋友推薦任爸去光寶集團的子公司應徵，任爸向人事副總坦承是電腦白痴，對方卻微笑道：「我是要請你來管理團隊的。」第 2 個月，任爸就被派往德國的漢諾威電子展，他在展場上活力十足，遇到各國人士都能用對方的語言打招呼，他的熱情被隔壁攤位的筆電公司高階主管看在眼裡，回到台灣就被挖角去 PM 部門當主管。

「人生永遠都有關卡，每個關卡都可能是轉機！」任爸說，在這家筆電公司上班，是他人生中最累、也最有成就感的 5 年，Email、Excel 都不會的他，很仰賴公司兩位年輕助理的幫忙，「所以當我首次拿到公司的股票時，1 張股票是 8 萬 5,000 元，我當天就去買 2 張面額 8 萬 5,000 元的台銀本票，送給她們每人 1 張。」

「但好笑的是，隔幾個月我賣掉股票，1 張竟然只剩 2 萬 5,000 元。」任爸說完大笑，他說，無論如何，沒有她們的幫忙，他也不會拿到股票。

「我相信，沒有人一生無災無難，年輕時遇到總比老年遇到更好，因為年輕時期復原力快，而且會更珍惜身邊的人事物，每個人的生命都有故事，每個人的故事裡也都充滿了生命。」任爸說道。

來源：《Money 錢》 2018 年 1 月

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