文╱陳承璋

你對於傳統市場的印象是什麼？是被腥臭味給薰到直遮口鼻？還是踏入菜市場就得忍受滿地髒汙髒水？是不是還包括蒼蠅亂飛、雜物亂堆、老鼠蟑螂亂竄等。

然而，俗話說：「要了解一個地方的文化，逛當地菜市場便能知曉。」菜市場通常是最接地氣、有各種傳統美食的地方。

但因為台灣傳統市場多半缺乏管理，且建築年齡動輒數十年，導致能展現地方文化的窗口，長年來蒙上一層厚厚塵埃，看也看不清。

過去多年來，台北市政府即積極處理傳統市場改建，包括南門市場、環南市場等，並推動市場轉型。

賣場超市搶大餅 老市場轉型挽人潮

快人快語的現任市長柯文哲曾直說，傳統市場是過去政府最不願碰的一塊，做這份差事必須要忍著臭味不怕髒。可見轉型的困難。

就算政府不推動轉型，傳統市場也面臨極大挑戰，不得不轉。

由於大賣場與超市崛起，無論衛生與品質，甚至是價格，傳統市場早已無優勢，年輕人客群老早大量流失，逛的人幾乎清一色是「老」面孔。加上傳統市場守舊，年輕人大多不想接手，導致攤位後繼無人，市集叫賣的傳統，若再不轉型，恐怕消失。

面對這樣的困境，有許多傳統市場的自治會或攤商，已意識到危機，將攤子翻修，並改善衛生條件。

比如說，近來特別紅的台北市天母士東市場，2017 年 5 月就與設計團隊「美好關係」合作，整修內部十多個攤位，一夕間，老攤猛然有百貨公司的質感，本來年輕面孔不多，現在卻成年輕人打卡拍照新景點，生意蒸蒸日上。

此外，台中的百貨業者「金典綠園道」，將三樓改造成新型菜市場「第六市場」，吸引許多原在傳統市場擺攤的商家進駐，每攤都走文創風，至今已成為傳統市場爭相前往觀摩學習的地方。

攤商轉型已在各地傳統市場發酵，許多是攤商後代不忍父母經營一輩子的心血消失，而回去接手，讓改變的齒輪慢慢轉動。

本期《好享生活》將帶你看天母士東市場怎麼推動轉型？台中第六市場又是如何籌備？以及台北龍山寺三水市場裡，70 年老攤大豐魚丸店，攤三代推動改變的辛苦。每個故事都值得一看。每個地方，也都值得一遊。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 1 月

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