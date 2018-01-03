啟碁100G白牌交換器Q3出貨，全年營收再拼新高、挑戰雙位數成長

【財訊快報／何美如報導】衛星通訊大廠啟碁 (6285)2017 年營收、獲利有望創高，EPS 上看 6 元。展望 2018 年，在高階商用 AP/Router、車聯網模組、毫米波汽車雷達出貨成長，白牌 100G 交換器 Q3 開始出貨，英國電廠訂單也有機會貢獻，啟碁樂觀看待今年營運成長，法人也預估，營收將再創新猷，有機會挑戰雙位數成長。啟碁董事長謝宏波日前表示，2017 年公司營運表現不錯，2018 年的成長仍會大於產業平均，從產品線來看，Automotive&Industrial、Networking 均有機會雙位數成長，Connected Home 雖還看不清楚，但預估仍有機會持平，樂觀期待營收達雙位數成長。



看好交換器企業用戶市場，過去出貨以 10G 產品為主的啟碁，100G 產品規劃在第三季開始出貨，高階商用 AP/Router 也可望維持穩健成長表現。外界關注的英國電廠訂單，謝宏波也認為，今年有機會貢獻業績。



車用產品方面，隨著連網汽車滲透率提高，推波車聯網模組出貨量成長；毫米波汽車雷達目前出貨以日系客戶短距離 24GHz 雷達為主，隨 77GHz 長距離毫米波通過 Tier 1 車用零組件廠認證，出貨量有機會從目前每個月 1000-3000 套，攀升至萬套之上，並推升營收貢獻顯著增加。



在高毛利產品成長下，今年產品組合轉佳，成為推升獲利成長的最大力量，不過，零組件漲價也造成成本上升，啟碁認為，零組件漲價力道可能延續到今年 6 月，但下半年可能會下跌，主要系記憶體、包裝材料如 MLCC、PCB 等供應鏈都看到在擴產。



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