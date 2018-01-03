蔡明忠：響應調薪 富邦集團大學畢業起薪調高至30K

政府將加薪政策訂為 2018 重點，富邦集團董事長蔡明忠今 (3) 日出席公益球敘活動，接受媒體採訪表示，富邦集團年年加薪，最起碼加薪 3% 以上，為了響應政府政策，今年希望能夠調高，讓一個大學畢業生員工起碼有 3 萬元以上的起薪水準。

為了協助年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭募集經費，富邦金控攜手第一社會福利基金會今日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部舉辦『讓愛轉動 為你加油』公益球敘活動，也盼為社福團體於募款寒冬中送暖。

談到台灣今年景氣展望，蔡明忠表示，大家普遍看好今年台灣經濟，同時政府希望可以改善年輕人低薪的問題，如果可以回升，會對經濟有一些改善。

蔡明忠表示，大家最關心的就是加薪的問題，政府號召業界加薪，也有拿出政策來獎勵，所有企業普遍願意響應，來解決年輕人的問題。

至於富邦集團本身是否加薪，蔡明忠強調，富邦年年都有加薪，且最起碼加薪 3% 以上，不敢說最高，但金融業的薪資水準，比起其他低薪行業來說已經算不錯。

蔡明忠進一步指出，但是起薪的部分，尤其是一些中南部的基層員工，還有一些沒有達到政府要求，配合政府政策，今年希望能夠調高大學畢業生員工起薪，至少到有 3 萬元以上，調到符合政府要求。

面對新台幣升不停，外界關切壽險匯損問題，蔡明忠認為，新台幣上上下下動態波動，有好處也有壞處，升值當然對保險業避險成本大幅上升會有影響，希望波動是短期的，長期能夠恢復新台幣長期的動態穩定，而這就得看央行的政策決定。