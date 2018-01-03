英國求職者新年換新工作主因：不滿意糟糕的管理

FX168 財經 2 日報導， 近日公布的調查數據表明，目前英國就業市場表現良好，失業率正處於 42 年低位，而英國就業市場傳統的「新年找新工作」情緒今年有所緩解，不過平均約每 2 人就有一人計劃換工作，該份調查顯示，對老板不滿意成為英國人尋找新工作的最大原因。

報導指出，依據 Investors in People（IIP）的研究顯示，2018 年有 47% 的被調查者計劃換工作，這一比例比去年同期低 12%。在考慮換工作的被調查者中，18% 正在積極找工作，2017 年年初時這一比例為 25%。 該調查還顯示，僅 1/4 的被調查者聲稱對目前雇傭狀況不滿，比 2016 年的 1/3 顯著下降。

在尋求新工作的人中 49% 受訪者指出，主要原因是糟糕的管理，而這比前一年提升了 7%。薪資問題則是位居第二，有 40% 的被調查者提及了這一原因。39% 的員工選擇了自我價值被低估作為對現有工作不滿的原因。

IIP 發現，一些措施可以快速的改善員工的情緒。44% 的被調查者稱小幅的薪資增長可以提升他們工作的幸福感。另外還有 10% 表示，管理者花時間來感謝他們所做的工作可以提升他們的幸福感和滿足感。 當被調查的 1000 人被問及英國退歐決定會如何影響他們的工作時，23% 稱其有負面影響。