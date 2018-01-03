重磅信號：美元超賣 黃金超買 金價漲勢或止步

新年伊始，美元指數周二 (2 日) 跌破 92 關口至近 3 個半月新低，現貨黃金則一舉站上 1310 美元關口。不過，美元和黃金技術面上均釋放出重磅信號，美元指數當前處於「超賣」狀態，有望迎來反彈，而黃金漲勢恐已「過度拉伸」。

不過，北韓再次傳出或將測試其軍火庫中最大的一枚新型導彈，地緣政治再添不確定因素，或支撐黃金走勢。

美元指數下破 92 關口，刷新 9 月 22 日以來新低至 91.76，日內跌逾 0.2%。歐元兌美元刷新 9 月 8 日以來新高至 1.20809，距離去年 9 月高位 1.2092 不遠。美元兌日元刷新 12 月 15 日以來新低至 112.056。

美元指數下破 92 關口，刷新 9 月 22 日以來新低至 91.76。

FX168 財經網援引花旗指出，歐元持續上漲成為了美元的一大壓力來源。當前美元正處於熊市週期，未來 6-12 個月區間裡其恐怕還會再暴跌 5%。

不過據彭博報導，技術策略師 Sejul Gokal 撰文指出，技術面來看，彭博美元即期匯率指數處於「超賣」狀態，且正在逼近支撐位，似乎將迎來反彈，這也與大宗商品出現的趨勢衰竭信號一致。

隨著美元回撤，貴金屬全面強勢反彈。金價週二觸及自去年 9 月底以來的最高水準 1314.40 美元，延續了年底前的漲勢，因美元進一步回落推動金價突破 1310 美元。

金價在 2017 年的最後 3 周上漲了 4.4%。現貨白銀刷新 11 月 27 日以來新高至 17.148 美元 / 盎司，日內漲幅達逾 1%。現貨鈀金日內大漲 1.85%，創 2001 年 1 月以來新高，距離歷史高位 1125 美元僅一步之遙，2017 年鈀金大漲 56%。

金價週二觸及自去年 9 月底以來的最高水準 1314.40 美元。

值得注意的是，技術分析師警告，黃金的漲勢目前看來已「過度擴張」。

OANDA 高級市場分析師 Jeffrey Halley 表示，大部分反彈都是在假日期間，其日均交易量低於正常水準，而黃金看似已經「超買」。現貨黃金 14 日相對強弱指數 (RSI) 週二觸及 72.54，為 2017 年 9 月以來最高。RSI 位於 70 以上則表明商品被過度購買。

不過，一個重磅消息可能還會支撐黃金走勢。據外媒援引一位熟悉該國導彈計畫的脫北者報導，當前北韓領導人金正恩希望試射一枚新型導彈，這枚導彈為其軍火庫中最大的導彈。

北韓再次傳出或將測試其軍火庫中最大的一枚新型導彈。 (圖：AFP)

美國駐聯合國大使海莉 (Nikki Haley) 也表示，美國收到情報，北韓可能正在準備新一輪導彈試射；希望這一情況不會發生，美國不會接受北韓成為擁核國家，北韓仍需禁止核武器。

這枚新火箭將比「Unha-3」(銀河 3 號) 更大，大約有 98 英尺長，是基於蘇聯的飛彈導彈技術。這位脫北者聲稱，「Unha-4」(銀河 4 號) 的主體開發實際上已經完成，但科學家們還需要 6 個月的時間才能準備好發射新武器。

有人表示，這枚火箭將被用於在軌道上放置一顆衛星，以指導和觀察北韓未來的導彈發射，儘管它也可能被用來測試彈頭在重返大氣層時的能力。