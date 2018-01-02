黃金開紅盤報喜 進一步站穏1300美元 創2個半月新高

黃金現貨今年開年開出紅盤，不但進一步站穩 1300 美元心理關卡，同時也創下 2 個半月以來新高。

去年漲幅 13%

現金現貨去年在美元貶值、政治局勢緊張以及擔憂美國升息影響加劇下，全年上漲 13%，為 2010 年以來最大漲幅，

2018 年的第一個交易日，黃金現貨早盤持續走高，一度攻抵 3010 美元，截至台北時間下午 3：20，維持在 1309 美元附近震盪。

美元持續走軟

OANDA 分析師 Jeffrey Halley 表示，黃金近期上漲，主要受惠於美國收益率走低以及美元大幅走軟；不過，也有分析認為是去年底黃金急漲，主要是因空單緊急回補所致。

High Ridge Futures 的金屬交易主管 David Meger 分析，黃金近期技術面強勁、美元走疲以及預期未來基本面利多，使得去年底以來的金價走強。

值得注意的是，金價上漲和年底前長假效應則抑制了上周亞洲各地的實物需求。

漲勢中有雜音

黃金現貨已經從 12 月中旬的近 5 個月低點上漲了 70 多美元，不過，這些漲勢主要在年底 2 大假日期間發動，平均日成交量低於正常水準，且技術面來看，黃金已處於超買，市場對於金價漲勢能持續多久，仍有一些雜音。

此外，美國商品期貨交易委員會周五公佈的數據顯示，對沖基金和基金經理人在截至 12 月 26 日的當周，連續第 2 周增加 COMEX 黃金的淨多頭部位，也為提振金價帶來好消息。