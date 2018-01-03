韓五大車商2017年內外銷雙雙縮水

韓聯社報導指出，綜合韓國汽車業週二 (2 日) 數據，韓國五大汽車廠商 2017 年總銷量約為 819.6 萬輛，較 2016 年減少 6.9%，其中國內銷量約為 155 萬輛，減少 2.4%，出口約為 664.6 萬輛，減少 7.9%。

這份數據顯示，2017 年現代汽車全球銷量約 450 萬輛，減少 6.5%，起亞、雙龍和韓國通用各減 7.8%、7.8% 和 12.2%，唯獨雷諾三星增長 7.6%。



受新款雅尊 (GRANDEUR)、Kona、G70 等新車暢銷影響，現代汽車國內銷量增長 4.6% 至 68.89 萬輛左右，雙龍增長 3%。起亞、雷諾三星和韓國通用各減 2.5%、9.5% 和 26.6%。



此外，受中國市場銷量不振等因素影響，現代和起亞汽車出口分別減少 8.2% 和 9%，各為 381.59 萬輛和 222.46 萬輛，韓國通用和雙龍分別減少 5.9% 和 29.2%，僅雷諾三星增長 20.5%。



去年韓國年度最暢銷車型為現代雅尊，售出 13.208 萬輛，現代 Porter 以 10.1423 萬輛的銷量位居第二。







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