韓國2017外商直接投資金額年增7.7% 再創新高

韓聯社報導指出，韓國產業通商資源部表示，2017 年韓國簽訂外商直接投資 (FDI) 合約金額為 229.4 億美元，較 2016 年同期增加 7.7%，再創新高。實際利用外資為 128.2 億美元，較 2016 年同期增加 20.9%。

據統計，2017 年前三季度外商投資年比值減少 9.7%，僅為 135.9 億美元，但第四季度刷新歷史高點，達 93.6 億美元。



產業部表示，韓國的信用評級創新高、外商和國內大企業合作需求增加、第四次工業革命相關投資擴大、房地產和零售批發等部分服務業投資增加、政府推介會等招商引資力道增加等因素推動外商投資增長。



歐盟對韓投資 70.6 億美元，較 2016 年減少 4.5%；美國投資增加 21.5%，達 47.1 億美元；日本投資增加 47.9%，為 18.4 億美元；中國投資大減 60.5%，僅為 8.1 億美元。



分析認為，雖然受中國政府加強外匯匯款和境外投資監管的影響，中國對韓投資出現減少，但隨著兩國關係逐漸恢復，情況有望好轉。



產業通商資源部表示，考慮到外商直接投資規模和招商引資可行專案等情況，外商投資有望保持增勢，但美國升息和稅改政策以及地區局勢危機等不確定性因素仍存。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』