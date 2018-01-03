德意志銀行盤點2018年投資人必須留意的30個市場焦點

香港 01 今 (3) 日報導，踏入 2018 年，港股迎來開門紅，市場氣氛暢旺，似乎將川普上任美國總統、中國地方債務等「炸彈」拋諸腦後。德銀就在投資者一片樂觀的時候，提出 2018 年 30 個要關注的市場重點，涵蓋政治、政策、經濟等範圍，當然少不少虛擬貨幣等幾年前還未引起問題的新事物。排名不分先後，有些是有利市場向上，亦有部份會令市場價格下跌。

通膨會否過快 央行會否撤寬鬆政策

第一項是美國通膨，德銀表示，要留意美國第 2 季通膨會否大升。通膨是美國升息的指標，對資產市場會有很大影響。

第二項轉到歐洲，德銀表示要留意第 2 季歐洲央行會否撤出量化寬鬆政策。

第三項是美債，要留意美國投資級別及垃圾債券的債息差距會否擴大。

美國聯準會政策取態 歐洲會否終結負利率

美國聯準會準主席鮑威爾。(圖：AFP)

第四項是美國聯準會新領導的能力，特別是準聯準會主席鮑威爾會否政治優先，還是以前瞻性數據來決定政策方向。

第五項是歐盟最大經濟體德國的通膨，會否令人意外地上升。

第六項是德國薪金會否令人意外地上升。

第七項是歐洲央行的負利率政策會否終結，以及結束後對全球市場的影響。

日本會否放棄控制利率 美國資產價格及風險

日本央行總裁黑田東彥。(圖：AFP)

第八項是日本央行領導層換班，2018 年下半年會否放棄現時控制利率曲線的做法。

第九項是隨著全球央行量化寬鬆政策結束，國債價格上漲。

第十項是美國資產的估值與基本因素不一致。

第十一項是美國資產市場大調整，而這種大調整已經多年未曾出現，就算是一次較細規模的調整，令人懷疑市場是否有足夠準備承受。

Bitcoin 大挫令信心崩潰 朝鮮問題及地緣政治

第十二項是通膨升溫、地緣政治衝突以及全球央行「收水」引來的大幅波動。

第十三項是 Bitcoin（比特幣）崩盤令一般投資者信心大挫。

第十四項是兩個字：朝鮮。

美國稅改成效及貧富差距 通俄門調查結果

美國總統川普。(圖：AFP)

第十五項是美國稅改的好處比預期更大。

第十六項是美國社會貧富差距擴大，有更多選民不滿，推動更多民粹主義政客和政策。

第十七項是美國特別檢察官 Mueller 的「通俄門」調查。

第十八項是 11 月美國中期大選。

第十九項是歐盟第 4 大經濟體義大利，可能於 4 月舉行大選。

英國脫歐及政治動盪 會否出現新政府

英國首相梅伊 (Theresa May)。(圖：AFP)

第二十項是要關注英國脫歐進程。

第二十一項是英國會否出現新政府。

第二十二項也是英國脫歐，要關注英國會否推翻脫歐的決定。

第二十三項是愛爾蘭大選，會影響對歐盟及英國的取態。

第二十四項是英國地方選舉，關注保守黨會否失勢。

第二十五項是俄羅斯總統選舉。

俄羅斯總統普丁。(圖：AFP)

商品價格 地產泡沫 中國經濟會否硬著陸

第二十六項是商品價格會否繼續上漲。

第二十七項是加拿大與澳洲的房地產市場泡沫會否爆破。

第二十八項是瑞典與挪威房地產市場泡沫會否爆破。

第二十九項是中國房地產市場泡沫會否爆破，引發中國資產價格調整。

第三十項是中國經濟較市場預期硬著陸。