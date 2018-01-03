全台托育率僅19％ 少子化危機雪上加霜

文╱滕淑芬

過去政府為鼓勵生育，多直接發放現金，如今新托育政策出爐，強調廣泛建置讓父母放心又負擔得起的托育中心。到底台灣目前托育現況如何？布建公托資源的困難在哪？

請記住 2017 年 2 月這個台灣人口分界的死亡交叉。就是這個月，國內老人人口首次超過 14 歲以下的幼年人口。

死亡交叉出現後，終於小英總統也說話了。「問題迫在眉睫，」兼任民進黨主席的蔡英文總統於 2017 年 7 月民進黨中常會上表示，政府會持續編列預算，幫助年輕父母減輕生育後的照顧負擔，其中最重要的是提升托育覆蓋率。

目標四年內 托育覆蓋率提升到 24％

公共托育喊了多年，8 月，衛福部長陳時中端出對策，目標是四年內將 0～2 歲托育覆蓋率從目前的 19.45％，提升到 24％。

托育覆蓋率指的是，目前每 100 名 0～2 歲嬰兒，有 19 名可送托到公私立托育中心或保母家，政府希望四年內增加至 24 名。

這套新出爐的托育政策，跟過去有何不同呢？

過去政府為了減輕年輕父母的照顧負擔，多是直接發現金，包括補助雙薪家庭送托保母費用每月 3000 元，媽媽自己在家帶每月發放育兒津貼 2500 元。2017 年度的預算，就分別為 18 億元、50 億元。

但發錢讓家長有一時小確幸，卻什麼都沒留下。因此，新政策強調廣泛建置讓父母放心又負擔得起的托育中心。

「發錢有降低經濟門檻的效果，但很多父母還是不敢把孩子送托，因為擔心寶寶安全，」托育政策催生聯盟發言人王兆慶說。

托育政策是影響年輕世代生育率的關鍵之一，到底台灣目前的托育現況如何？布建公托資源的困難在哪？就在政府大力砸錢搶救生育率的此刻，《遠見》特別進行全台 19 縣市托育力調查（不含人口較少的三離島），直接發問卷給負責托育業務的社會局處主管，以了解哪些縣市是托育友善城市。

首先，當詢問「你認為，政府廣設公共托育中心對提升生育率有多大幫助？」

各縣市社會局處主管的回答相當有共識，18 個縣市認為「有幫助」，新北市更認為「非常有幫助」；唯一認為「幫助有限」的是台南，理由是「公共托育中心未能考量城鄉差距、設置成本、普及性」。

全台公托才 109 家 幾乎都在六都

國內公托中心起步相當晚，2011 年新北市打造出全國第一家公辦民營托育中心，至今全國才 109 家。幾乎全部集中在六都，新北 51 家、台北 31 家，七成八集中在雙北；高雄則有 17 家，台中 4 家、桃園 3 家，完全掛零的就是台南。

過去公托建設慢，與小寶寶多由婆婆媽媽自己照顧，地方政府認為需求不大有關。但這個現象已快速改變，尤其是六都，因為婦女工作比例高、外來人口多、家庭支持系統薄弱，托育需求已經逐漸浮現。

當問及，父母沒有將嬰兒送托的原因，在可複選的前提下，理由依次為：有家人或親人可自己照顧（18 票）；想自己陪伴孩子長大（12 票）；擔心送托有安全疑慮（8 票）；私立托育中心太貴（6 票）。

各縣市社福主管第一線的觀察很貼近現況，擔心安全以及無法負擔托育費用，一直是家長送托裹足不前的主因。如何突破困境，縣市主管官員有對策嗎？

當問及目前最需要的托育政策，依序是：協助監督考核公私立托育中心，提升品質（11 票）；協助遴選社區裡的優良保母，並取得認證（9 票）。而廣設公共托育中心，則與「協助管理私托中心並訂定收費標準」，各有 8 票，並列第三大政策。前三項，均與品質、價錢相關。

托育一直都有潛在需求，只是過去公托缺乏，而私托費用又高，媽媽上班的薪水可能一半都被托育費用拿走，還不如辭職回家自己照顧。統計顯示，為了照顧寶寶離職的職業婦女，人數不少。

主計總處 2016 年「婦女婚育調查」顯示，國內已婚婦女因生懷第一胎的離職率為 24.55％，有 79 萬 4000 人。近三年，育有 3 歲以下子女的托育平均費用約為 1 萬 6003 元，高於 3～6 歲送幼兒園的平均費用 8719 元。如何降低家長的托育負擔，已成為當務之急。

當調查以開放式問題，詢問各縣市的托育創新服務，六都的優勢立即展現。

雙北各有特色 台中推托育一條龍

台北、新北、台中的回覆洋洋灑灑。例如台北的社區公共托育家園，由 4 位保母照顧 12 位寶寶，克服尋覓大場地的阻力，打造出家長負擔合理、照顧環境溫馨、服務內容透明、托育人員職涯友善的「袖珍型照顧模式」特色。

台北托育小家園的成功經驗，已成為前瞻少子化友善托育示範計畫，三年內將在全國廣布 120 處。新北市帶動公辦民營托嬰中心和社區親子館模式，公托中心全國最多，受惠的家長也最多。

國內托育市場「公私比」1：9，九成為私托，一成為公托，這少少的一，就是由新北市和台北「撐」起來的。

台中近兩年開始推動托育一條龍，結合既有托育資源，快速擴大平價托育覆蓋率，兩年來受惠的寶寶已有 1 萬 4000 多人。

至於台南、高雄，相對著力少，可能跟他們從傳統農業縣升格，轄內未完全都會化有關，現金補助少，公托也少。

至於外來人口多、平均年齡 37 歲的桃園市，則採取「333」政策，廣發育兒津貼。

不論現金補助或布建托育資源都需要經費，比較各縣市托育政策的預算，差異更大。

北市投入經費最多 桃園緊追在後

六都之中，台北一年有 39 億元投入托育，經費最多；桃園也不惶多讓，托育經費高達 36.2 億元，托育占社福歲出近三成，占比在六都最高。

2015 年桃園市長鄭文燦上任時，也曾喊出「一區一公托」，但在尋覓場地時遭遇不少法令和消防工安困難，進度延誤。之後的 333 政策，補助金額全國最高，兩年多來受惠人數已有十多萬人，發出的金額超過 67 億元。

但純發錢的模式很難複製在其他財政困難的縣市。非六都之中，托育預算最多的是彰化，2017 年預算有 5 億。其餘縣市多在 1～2 億之間；雲林最低，僅有 8000 萬，和六都有天壤之別。

中南部縣市，高齡人口多，托育支出占比不到一成，可以理解。非六都的托育創新也普通，幾個縣市都有電話或到宅諮詢服務的育兒指導員，但服務人次並不多。

非六都之中，最特別的是新竹市、新竹縣。很多人可能不知道，2016 年，新竹縣的生育率 1.385、新竹縣 1.33，僅次於桃園 1.42，分居全國第二、第三高。

有人形容，台北若是天龍國，新竹就是神龍國，不需要任何托育政策，父母就願意生。原因很簡單，有 15 萬名竹科新貴坐落的新竹縣市，所得排名全國最高。生育是經濟問題，養得起就願意生。

在社福預算分配上，不少人都同意，台灣既要扶老，也要攜幼。

「一旦人口替代率小於 2，扶養比和老化比就會被拉大，台北社福資源就是在少子、高齡之間平衡，」台北市社會局長許立民說，2017 年台北社福預算 180 億，主要用於老人（49 億）、身障（44 億）、兒少（42 億）三大塊。光育兒津貼每月 2500 元，發到 5 歲，一年就要 32 億元。

但直接發錢的補助，水過無痕，沒留下什麼，最好仍是轉為永續投資，設置日照中心和托育小家園等，都是這種思考。

現金補助易放難收。台中社會局長呂建德認同地說，南歐的希臘、義大利列於全球生育率最低之林，社福政策也傾向於現金補助，最後破產了，「台灣不要患了南歐病」。

可以預見的是，從中央到地方，政府將花愈來愈多預算，補助年輕父母現金，以養育小孩；也將撥更多預算，建置平價與安全的公私立托育家園。

但錢花下去，生育率是否能上升，解決少子化危機？政府也應列入績效考核，隨時調整作為。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 1 月

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