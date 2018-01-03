文╱蕭玉品

你有沒有這種童年回憶？趁爸媽不在家時，拿出電動玩具玩個過癮，或是不睡覺偷玩電動，被父母發現惹來一陣打罵。在過去較為保守的家庭中，愛打電玩的孩子甚至被家長視為「學壞、沒前途」。

然而，亞運、奧運將陸續把電子競技納入正式項目，電競已被視為運動，跳脫過往的負面印象。電競的勝負常在一毫秒之間決定，不僅精采刺激，也考驗技術，台灣一名優質的職業選手月薪更有 20 萬起跳，羨煞不少人。

2017 年全球有近兩億人固定收看電競賽事，大多是 35 歲以下的年輕族群，他們愛玩、愛看電競，願意掏錢購買相關產品，消費潛力驚人。不少學校也看準電競熱潮，紛紛開設學程培育人才。

就算你不打電玩，也該了解電競產業。《遠見》完整解析這個全球最發燒的產業，帶你挖掘機會，闖出一片天！

面對低薪、高房價，以及快速變動的未來，台灣年輕人普遍認為自己是失落的一代。然而，剛起飛的電子競技（簡稱電競）產業，卻帶來曙光，被視為青年的新樂土，所衍生的許多熱門職缺，起薪高於一般行業，最高甚至可達 20 萬元。

在這個新興的產業，年輕人擁有絕對話語權：電競，我們說了算！

但至今，多數人仍對電競有刻板印象：電競不就是打電動嗎？打電動的孩子多數不愛念書、沒有前途；電競怎麼可能是熱門職業？電競可以撐起一個產業嗎？

年輕人專屬運動 電競進軍奧運成真

一起來看看，全球與台灣的最新動態，你或許會對電競有所改觀。

2017 年堪稱是台灣電競產業的關鍵年。不僅職業電競戰隊閃電狼和 SMG，分別奪下英特爾極限大賽（IEM）與《傳說對決》AIC 國際賽的世界冠軍。立法院也三讀通過，將電競、運動經紀業正式納入運動產業。

連和電競沾不上邊的政治人物，也紛紛表態。2017 年 3 月底，閃電狼奪下 IEM 世界冠軍，總統蔡英文便到戰隊總部，化身《英雄聯盟》裡的角色「艾希」，和選手比賽。

蔡英文事後在臉書發文說，她以選手為榮，強調只要產業更健全，玩電競的孩子都會成為國家最重要人才。

「總統拜訪兩小時，抵過我們兩年努力，」電子競技運動協會副祕書長洪梓硯事後仍相當興奮。

2017 年 10 月，高雄也宣布成為 2018 國際電競聯盟（leSF）世界大賽主辦城市。市長陳菊承諾 2018 年底，將以 2009 年世運會的規格，辦理賽事。屆時高雄會迎來約 50 國、近千名運動員（電競選手）、官員與媒體。

連台北市長柯文哲也在 2017 年 11 月底，為在台北花博舉辦的亞洲最大電競嘉年華 WirForce 拍攝宣傳影片。只見他推著螢幕、主機等「家私」，在影片裡帥氣登場，讓網友忍不住戲稱，「柯 P 推的是葉克膜吧！」之後他更親臨 WirForce 現場，為台北盃電競大賽頒獎。

相比台灣近期才關注電競產業，其實，電競早在全球刮起陣陣旋風。國際市調機構 Newzoo 的報告指出，預估 2017 年全球電競產值約新台幣 198 億元，較 2016 年成長 33.9％，2020 年將擴大至台幣 452 億元。

「現在去問電競，每個人跟你說的都不一樣，」台灣知名的電玩推手，主辦 WirForce 的 4Gamers 創辦人暨執行長黃智仁一臉燦笑，「代表這個產業有多新、多大、多少可能！」

正因電競市場有潛力，才引來投資者青睞。電競硬體廠商雷蛇（Razar）就獲得香港首富李嘉誠投資，不久前在香港上市；NBA 金州勇士、休士頓火箭等隊伍，也加入收購電競戰隊的行列；連 NBA 球星林書豪，藝人周杰倫、林俊傑、余文樂都擁有各自的職業電競戰隊。

同時，在阿里體育力促下，電競已是 2022 年杭州亞運競賽項目，很快的，電競也要進軍奧運。

黃智仁表示，國際奧委會已宣布電競是運動，只要透過數位裝置從事的競技，都被稱為電競運動。電競也會像田徑項目，有 100、200、400 公尺等競賽，屆時不會只有一面金牌，「是一串的金牌！」肯定成為各國兵家必爭之地。

「現在是電競剛爆發的時候，還沒成熟，等四、五年後，電競在亞運、奧運發酵，每個人開口閉口都是遊戲，就是收成之時，」黃智仁說。

為何連奧委會都將電競視為運動？

《新時代運動：電子競技概論》書中提到，人類具喜好「競爭」「衝突」的本質。電競與美國職業籃球 NBA、美國大聯盟職業棒球 MLB 相似，都有一場場比賽，場上有球員、選手奮力一搏以求勝；場下，則有龐大幕後人員，在支撐著賽事。場外，還有廣大的運動迷，緊盯賽事。

全球近 2 億人 固定收看電競賽

拜網際網路所賜，電競發展軌跡不像 NBA、MLB，需要花幾十年，才茁壯成每年近台幣 2000 億元的規模。近三年來，全球電競透過 Twitch、YouTube 等影音平台，衍生實況主等新興職業，已快速累積觀眾。

數碼文創執行長林苡宗認為，遊戲注入電競元素，能拉長生命周期。包括線上遊戲《英雄聯盟》《鬥陣特攻》《CS：GO》，手遊《傳說對決》，遊戲、硬體等廠商，都舉辦賽事，藉著廣告、贊助、門票、媒體權利金，擴展收入、吸引觀眾。

電競還有一個特色：這是專屬年輕人的運動。根據 Newzoo 統計，2017 年全球固定收看電競賽事的觀眾，將達 1 億 9100 萬人，其中 71％為男性，52％的觀眾年齡介於 21 至 35 歲間。

台灣部分，根據 YAHOO! 奇摩《2017 電玩白皮書》指出，台灣觀看電競直播族群約有 172.6 萬人，超過八成是 34 歲以下，其中「Y 世代」（18 至 34 歲）占 74％、「Z 世代」（17 歲以下）占 13％。

由於電競專屬年輕人，才 37 歲的黃智仁，就稱自己是「骨灰級」玩家，他從被稱為「古老」的任天堂紅白機玩起，玩到線上遊戲如《星海爭霸》《英雄聯盟》，再進入手遊。

看中潛在商機 廣告主積極布局

正因為消費者年輕，所以潛在商機無限，被各類型企業看上。Newzoo 的調查顯示，21 至 34 歲的玩家，因有穩定工作與不錯收入，最受廣告主青睞。

以 2017 年電競產值分析，以贊助占最大宗，約 74 億元，其次是廣告，為 44 億元。即使是消費力較低的 Z 世代，廠商看上的也是四、五年後，玩家長大後的市場。「玩遊戲的人年齡偏小，但他們會長大、有消費能力後，還會繼續玩，」IDC 個人電腦市場分析師林璿瑞說。

台灣三星便於 2017 年 7 月，成立手遊電競職業戰隊「Samsung TTP Esports」（簡稱 TTP），台灣三星行動與通訊事業部副總經理李元榮說得直接，「電競蓬勃發展，是年輕人的事情，他們是我們關注的族群與產業。」

電競的廣告效益因此讓大品牌搶破頭。例如 2017 年《英雄聯盟》世界大賽，除羅技、宏碁等電競設備贊助商，連賓士、歐萊雅等都湊一腳；Yahoo TV 轉播世界大賽時，也吸引麥當勞、統一等企業投放廣告。

在投資者、廠商吹捧下，年輕人對電競有諸多期待，也開始投入。

2017 年 12 月初，英文補教名師徐薇把剛從大學畢業的兒子江大成送到北京，擔任中國數碼文化董事長特助。

江大成頂著台大經濟系畢業的光環，卻踏入電競產業，即便徐薇再不捨，也知道在電競這條路上，她得聽兒子的。

徐薇提到，她和先生的朋友圈，不少都是大老闆，如果兒子打算投入補教、金融業，勢必要聽兩老的，根本輪不到年輕人說話，「但大成在談電競時，我們只能乖乖被他帶著走。這就是年輕人投入電競最好的機會。」

江大成感觸良多地說，金融、化工、電機等都有幾十年歷史，許多職缺、工作機會被卡死，年輕人較難出頭，「可是在電競，因為新，還沒那麼完整，一切都有機會發生。」

台灣軟實力強大 相關產業商機無限

年輕人在電競的優勢出來了。機會在哪裡？

儘管台灣人口只有 2300 萬人，但市場驚人。2016 年全球遊戲市場收入，47％來自亞洲，台灣排名亞洲第五；賽事的觀看流量，台灣在全球也排名第五，台北更榮登第一名的城市。台灣玩家具消費力及市場敏感度，是遊戲公司試水溫的好地方。

IDC 電腦周邊市場分析師雷諾斯（Sam Reynolds）認為，中國遊戲、電競發展蓬勃，但平均薪資太高，連美商都未必願意進駐。台灣和中國有語言、文化相近性，或許能循法國遊戲公司育碧（Ubisoft）在加拿大魁北克成立辦公司的前例，將台灣做為亞洲的後方辦公室，提供人才支援。

新機會誕生 將望旺帶動整體發展

此外，雷諾斯認為，台灣軟實力強，年輕人具創意、魅力，有利於產出知名主播、賽評、實況主。待產業成熟，有機會打造像 NBA 小皇帝詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等超級明星電競選手。

硬體更是台灣的拿手好戲，全世界有八成的電競硬體供應鏈在台灣，華碩、微星、宏碁、技嘉等知名品牌享譽全球。黃智仁認為，台灣工程師多，玩家卻少，台灣品牌要抓緊機會、替換新血，讓更多懂行銷、營運的人才進入產業，「這也是年輕人可以努力的地方。」

確實，年輕人的機會來了。近來只要打開遊戲公司的職缺表，有滿滿的徵才訊息，意外的是，業主卻常大嘆找不到人。林苡宗就透露，每回辦電競賽事，要找賽事相關工作人員，來的都是同一批人。

「很多人覺得打了五年電動，就以為很了解電競。這樣是不夠的，你需要有專業，」江大成舉例，有影音剪輯專業的，可以往電競影音發展；會攝影、製作節目，可以擔任賽事導播、攝影，「你需要有一門專業，再對電競有熱情與了解，二者加在一起，才是對電競有價值的人才，」他補充。

正確認知、勇於嘗試 就有機會圓夢

金曲歌王林俊傑就是電競隊伍 SMG 背後公司中國數碼文化的股東之一，本期破例接受《遠見》專訪，並擔任封面人物。他觀察，年輕人對是否要踏入電競產業，往往差了一點勇氣。

的確，缺少勇氣，很難踏出第一步。例如 SMG 隊的「Genji」鄭至隆，年僅 20 歲，原本就讀醫學影像科系，問他為何棄醫投入電競？他瞪大雙眼說，「當然要來啊！我要來實現夢想耶！」

TTP 隊長「宮廷」林俊廷 27 歲，在選手裡年紀算大。他曾經在房仲工作四年，薪資雖不錯，但工時極長，「真的很累，」考慮轉換跑道時，正好有當選手的機會，他沒多想便加入，「年輕人就是要勇於嘗試！」

對從小就生活在數位世界的原住民來說，電競早已是重要的休閒娛樂，未來勢必成為生活中不可或缺的產業。

這次受訪近 60 位各界代表，均認同電競是年輕人的產業，只要具備正確的觀念，就能放手一搏，找到自己的春天。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 1 月

更多精彩內容請至 《遠見雜誌》