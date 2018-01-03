新地球殺手 國人每分鐘丟438件衣服

文╱彭杏珠

快時尚與網購盛行， 帶動消費行為大幅改變， 導致全球成衣生產量逐年上升， 為迎合需求，價錢愈壓愈低， 大量且低廉的服飾充斥， 最後淪為「拋棄式」物品， 日復一日破壞環境。

與人類肌膚最親密的就是衣服。但近來科學家卻發現，與你我離不開的貼身衣物，竟是環境殺手，正一步步破壞地球生態。

從 2014 年起，全球每年生產的衣服，已超過 1000 億件，平均每人 13 件。伴隨著產值不斷增加、各地消費成長，全球衣物被丟棄的總量，也急速上升。

根據美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）的資料顯示，從 1999 至 2009 年十年間，消費者丟棄的紡織品垃圾（大多為服裝，還有鞋子、配件、毛巾、寢具等）增長達 40％。2015 年，產出 250 億磅（約 1135 萬噸）的垃圾，不分男女老少，平均每人丟棄 82 磅（約 37 公斤）的紡織品垃圾。

台灣雖僅 2300 萬人口，丟棄的衣服也頗為可觀。

依據舊衣回收業者、中華民國傷殘宏恩協會前理事長湯劍雄推估，台灣每年約丟掉 7 萬 2000 噸舊衣，以每公斤 3.2 件換算，約為 2 億 3040 萬件，相當於每分鐘丟 438 件衣服，平均每人每年貢獻 10 件。

從美國與台灣的數據，不難發現：昔日的美麗衣裳已淪為今日的垃圾，所帶來的環境浩劫正悄然上演，只是多數人渾然不知。

2017 年 3 月 4 日至 26 日，一場名為「廢時尚 Trashion」的海洋垃圾影像展，在台北忠孝復興站捷運藝廊舉行。可惜每天匆忙行經的人很多，停留駐足的卻很少，呼應台灣民眾對此議題的冷漠。

策劃此次展覽的政大廣告系教授吳岳剛，長期關注海洋垃圾議題，過去已透過影像呈現微塑膠、魚網、繩索對海洋的破壞。

近年來，經常往返海邊的他又發現，岸邊有支離破碎的舊衣、舊鞋，因此決定研究「時尚垃圾」議題，收集各種資料後，赫然發現問題超乎想像。

吳岳剛曾走訪新北市金山、萬里到桃園、新竹的海邊蒐集衣服、包包和鞋子。剛好遇到颱風大雨，將垃圾沖往河口，他在新豐鄉海邊就撿拾了不少舊衣。他遂將舊衣設計為模特兒身上的服飾，透過創作提醒「時尚所帶來的後遺症」。

相比空汙、食安議題，服裝環境問題並未攻占世人眼球。綠色和平組織專案主任羅可容分析，各國對紡織廢棄物管理興趣缺缺；時尚產業也不願公開紡織品來源與廢棄物相關資訊。導致全球紡織品廢棄物並無及時統整數據，也缺乏計量標準。

台灣的數據更付諸闕如。中央至地方均無管理舊衣回收業的機制，學術界也沒有紡織業耗能與汙染的相關研究。導致每年全台丟棄多少舊衣、有多少流入焚化爐，根本無從考證，僅能透過舊衣回收業者推估。

但到了今年（2018），政府不能再坐視不管了。

因為台灣的舊衣市場將掀起倒閉潮，預計全台 36 家業者將陸續關到僅剩 2 家，每年會多出 6 萬噸的舊衣垃圾，相當雲林縣一年的垃圾焚化量，恐成為台灣環保史上的新災難。

為何人類製造的美麗衣裳，突然變成環境殺手？這與近十幾年來，服飾已進展至流行時尚，消費行為大幅改變有關。

相較 15 年前 每人平均購衣量大增 60％

根據麥肯錫（McKinsey）管理顧問 2016 年的報告，及調研機構歐睿（Euromonitor）2014 年的調查指出，2002 年全球服飾總營收為 1 兆美元（約台幣 30.2 兆元），2015 年增至 1.8 兆美元（約台幣 54.36 兆元），到 2025 年規模將上看 2.1 兆美元（約台幣 63.42 兆元）。

另外，綠色和平組織也指出，從 2000 至 2014 年，成衣生產量增加兩倍，相較 15 年前，每人平均購衣量成長 60％，保留下來的僅為過去的一半。

其中，北美每人平均買 16 公斤的新衣，相當 64 件 T 恤和 16 條牛仔褲。中國也急起直追，為 6.5 公斤，預計 2030 年將增至 11 至 16 公斤。隨著印度、東協等人口不斷增長，購衣曲線將持續上揚。

而購衣曲線的攀升與近十年快時尚風潮，也息息相關。

時尚變垃圾原因 1〉快時尚風潮 講求少量多樣

過去，服裝界一年僅春夏、秋冬兩次大型發布會，現為每週一次，「設計圈掀起 Copy（複製）無罪風潮，」義傑事業設計師兼品牌總監成家嘉說，服裝品牌秀後，不到二個月，市場就出現山寨版。

其中，帶起快時尚風潮的 Zara 就擁有 200 位設計師，每年設計 4 萬款衣服，其中有 1 萬 2000 款投入生產。

約莫十幾年前，一家成衣廠 20 週內可接到四種款式、共四萬件的訂單；現在五週內能接到四種款式、每款 500 件的生意，就很幸運了。

2010 年，成家嘉在牛仔服裝公司服務時，就感受到快時尚的衝擊。連內銷牛仔服裝都被逼著推新款，原先只設計 50 款，後來增至 80 款，愈來愈少量多樣。

時尚變垃圾原因 2〉成衣進口量成長 廉價品充斥

一般時裝更吹起快時尚風潮，為迎合大眾需求，價錢也愈壓愈低。大量且低廉服飾充斥市場，消費者趨之若鶩，服裝也淪為「拋棄式」物品。

走一趟台北火車站地下街商場，隨處可見一件 100、200 元的衣服。這些低廉服飾到底來自何處？

紡拓會祕書長黃偉基坦承，台灣民眾所穿的服裝近七成五都是進口，2016 年成衣服飾進口值達 590 億元，遠大於台灣製的內銷值 197 億元。主要來源是中國大陸與越南等東協國家。

根據紡拓會的資料顯示，從大陸進口的成衣服飾占比從 2007 年的 39％增至 2016 年 52％；越南更急起直追，2008 年一舉越過香港，位居第二，占比來到 14％，總計東協國家達到 23％。

以成衣批發重鎮台北五分埔為例，很多貨源都來自大陸東莞的虎門。到過虎門的黃偉基形容，那裡一棟批發大樓就是台北信義計畫區四棟新光三越百貨大，而且有 20、30 棟之多，成衣供應量之龐大，令人瞠目結舌。

近年台灣的成衣進口量逐年成長，與快時尚不無關聯。2016 年的成衣及服飾進口值較 2007 年成長 72％，就是有力的證明。

時尚變垃圾原因 3〉網購衝動消費 買完發現不合適

另外，網購的崛起，更助長服飾的熱銷與快速淘汰。中國在 2014 年已取代美國成為全球最大電商市場，美國預估 2016 至 2017 年的網購成長率為 17.2％；網購的便利性更催化消費者採購意願。

中國的淘寶網已成為台灣夜市、擺攤或商店的訂貨平台。「淘寶有 900 萬家合作廠商，想買什麼都能買到，」一位透過電商訂貨的服飾店業者說。

不僅商家上網訂貨，年輕人也習慣網購衣服。黃偉基說，這種貨到付款的方式，很容易讓消費者衝動購物，常常買完才發現用不到或不合適。

從車站地下商場到各個夜市、路邊攤，到處都是 299、399 元的衣服。一位粉領族每天從捷運站到公司的路上，騎樓下都擺滿各種流行服飾。「很便宜，只要看到喜歡，毫不猶豫就會買，」她的櫥櫃也不知不覺被塞爆。

但低廉服飾材質普遍不佳，洗幾次就破損，只好丟棄，變成「賣愈快、買愈多、丟愈快」的新型商業模式。

一位 30 歲上班族回想自己丟衣服時毫不心疼，有的甚至連標籤都沒拆就丟，每季清理衣櫃時，才發現怎麼有這麼多沒穿過或不想要的衣服。

愛惜衣物的宸諾公司執行長蔡佳宸感嘆地說，我們原本是衣服的主人，卻被衣服綁架。衣服絕不能像免洗碗筷、拋棄式眼鏡，說丟就丟。

時尚變垃圾原因 4〉衣服太多 有兩成幾乎沒穿過

消費者購買行為轉變，也讓今日的時尚變成明日的垃圾，衣服停留手上的時間愈來愈短。

根據英國公益組織（WRAP）調查指出，英國每個家庭的衣櫃有三成衣服至少一年沒穿過；平均每件衣服僅穿兩年兩個月。

台灣綠色和平 2016 年元月也針對 20 至 45 歲台灣民眾調查，平均每人有 75 件衣服，其中兩成約 15 件衣服幾乎沒有穿。

當衣服被穿的時間縮短，意味丟棄速度更快，導致舊衣市場不斷成長，初估歐盟每年產約 150 至 200 萬噸的舊衣。

台灣丟棄的數量也不斷增加。以高雄市為例，環保局清潔隊收到的舊衣逐年成長，2012 年才 221.5 噸，2016 年增至 279 噸，2017 年 1 至 10 月已超越 2016 年，為 379 公噸。

舊衣被整理後，有些還能再利用，2014 年，全球舊衣交易量約有 430 萬噸，相當 107 萬 5000 隻非洲大象的重量。主要輸出國為美、德、英、韓、日、荷蘭、馬來西亞、比利時、中國與法國。

但隨著廉價服飾品質大幅滑落，加上中國從進口國變成輸出地，全球二手衣市場已瀕臨崩潰。

2016 年奧地利《廢棄物管理世界》的報導指出，破壞二手衣市場的原因來自大量且品質低劣的成衣。

該報導引述英國紡織回收協會總監艾倫 • 惠勒（Alan Wheeler）的話表示，若品質不振，需求會持續下探，在缺乏循環經濟概念下，很可能面臨「二手衣危機」。

無法再利用的舊衣就變廢棄物。以美國為例，2015 年約有 965 萬噸紡織品垃圾，被送進掩埋場。

不管舊衣垃圾最終是被焚化或掩埋，除製程中的耗能與汙染外，燒毀的同時也對地球帶來負擔。

羅可容說，服裝的生產系統為環境帶來巨大影響，除大量耗能、使用化學物質、增加排碳量外。品牌商為取得競爭優勢，將生產線設在勞力成本低廉、政策鬆散的國家，甚至用不人道方式對待員工，並造成環境的汙染。

近年來，在綠色和平組織等團體倡議下，全球時裝產業終於吹起無毒生產的風潮。台灣雖起步較慢，也已有設計師、紡織業者用行動向「永續時尚」邁進。

部分消費者也開始扭轉穿衣哲學。一位 28 歲上班族女性賦予舊衣新生命。「媽媽的嫁妝，洋裝、大衣材質都很好，她一直留著，省不得丟掉，」她說，媽媽很開心看到衣服穿在女兒身上。

改變消費習慣 穿久一點、少丟一點

其實，對環境最有幫助的就是延長衣服使用年限。研究報告顯示，衣服的壽命從一年延到兩年就可以讓溫室氣體排放量在一年內減少 24％。購買二手衣，每取代一公斤新生棉花，可節省 65 度電，能吹變頻冷氣（四坪空間）26 小時；每取代一公斤的聚酯，可少用 90 度電，足供 9 瓦的省電燈泡連續開一萬小時。

另外，英國科學家調查指出，英國消費者只要多使用衣服九個月，可降低兩成、約 50 億英鎊（台幣 2024 億元）的資源成本。

當過剩衣物已對環境造成負擔時，我們是否應該重新檢討看待衣服：適度地買、穿久一點、少丟一點。與其坐等舊衣垃圾占領地球，不如從自身開始做點事吧！

來源：《遠見雜誌》 2018 年 1 月

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