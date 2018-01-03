港股早段升幅收窄至不足80點 騰訊(00700-HK)企穩420元

港股繼續保持強勢，今早高開143點，其後升幅逐步收縮，恆生指數最新報30593點，升78點；國企指數最新報12089點，升20點。
股王騰訊控股(00700-HK)今早保持升勢，最新報424.4元，升1.5%，其他科技股方面，閱文集團(00772-HK)最新報83元，升1%，易鑫(02858-HK)最新報6.42元，升0.9%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報85.1元，升0.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25.2元，無升跌，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.15元，升2%，中國人保(01339-HK)最新報4.08元，升2.5%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報28.05元，升2.6%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.8元，升2.1%，比亞廸股份(002594-CN)(01211-HK)H股最新報70.15元，升0.7%。
金融股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報81.2元，跌0.1%，香港交易所(00388-HK)最新報251元，升0.3%，中銀香港(02388-HK)最新報39.85元，跌0.1%。
內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報16.04元，跌0.6%，中國恆大(03333-HK)最新報28.4元，升0.7%，融創中國(01918-HK)最新報36.25元，升0.3%。
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