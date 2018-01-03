MSCI新興市場指數均線黃金交叉 回調警訊再起

彭博社報導，有時候投資人得將看漲訊號視為下跌的警訊，而新興市場可能正面臨這種狀況。

自 2015 年 8 月以來，MSCI 新興市場指數的 100 週移動平均線將首度站上 200 週均線上方。這種所謂的黃金交叉通常被視為進一步上漲的訊號，但從過去十年新興市場股市歷史來看，這種現象卻往往都是下跌的前兆。

2011 年 3 月時，上述兩條均線出現交叉，MSCI 新興市場指數在隨後七個月裡即下跌了 22%。2015 年 5 月再度出現黃金交叉之後，該指數也在隨後的八個月裡大跌了 32%。



這個現象表示週線圖上的黃金交叉預示著市場即將見頂，而非持續上揚；因為移動均線是滯後指標，追隨而非引領趨勢，且週線圖數據比日線圖數據更加遲滯。



若目前出現黃金交叉，那市場很有可能迎來回調。不過，目前股市整體的強勁形勢與過去兩年來的任何時刻相比毫不遜色。

分析師對 MSCI 新興市場指數成分股公司營利的平均預期已經連續 13 個月上升，並達到 2014 年 10 月以來的最高水平，同時也是近 8 年來最長的連續上調紀錄。



其實在過去一整年中，關於新興市場股市回調的警告不絕於耳，但市場表現一再證明相反的結果。

另外，在 2004 年時，週線圖上也出現過同樣的黃金交叉，但隨後新興市場股市到 2007 年 11 月期間暴漲了 180%。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』