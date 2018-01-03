伊朗助攻，能源基金迎利多

《CBS》報導，伊朗民眾上周四（12/28）展開示威活動，大眾大量使用 Telegram 和 Instagram 分享資訊和抗議照片，估計至少有上萬名民眾走上街頭，主要抗議伊朗的經濟蕭條與通貨膨脹，民眾訴求從要求政府改革擴大到要求最高領袖 Ayatollah Ali Khamenei 下台，據報導，目前已知有 2 名民眾在抗議過程中遭殺害。 新聞來源: 鉅亨網 2018-1-2

經過 OPEC 減產協議後，全球原油供需早已趨於平衡，任何一點供應端的額外衝擊，都會為油價帶來巨大影響。儘管伊斯蘭革命衛隊已經接手首都德黑蘭的安全事宜，但又傳出美國可能默許以色列暗殺伊斯蘭革命衛隊指揮官 Qassem Soleimani，若伊朗國內或伊朗與以色列間衝突進一步擴大，油價將擴大漲幅並推升能源類股價格，鉅亨基金交易平台建議投資人別錯過充滿機會的能源類股。

1. OPEC 要角，伊朗動盪影響大

伊朗原油產量不容小覷

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

國際制裁逐步解除後，伊朗目前每日原油產量為 382 萬桶，佔整體 OPEC 原油產量的 11.8%，僅次於沙烏地阿拉伯的每日 997 萬桶及伊拉克的每日 439 萬桶，重要性不容小覷。屬於溫和改革派的魯哈尼於去年 5 月連任總統，曾為中東和平帶來一絲曙光，但經歷此次示威抗議後，掌控革命衛隊的最高領袖何梅尼會否再次扭轉政局，將是未來觀察重點。若伊朗再次將國家方針轉向軍事發展，則與以色列或沙烏地阿拉伯爆發代理人戰爭的機率將升高，而任何對原油生產的干擾都會是油價進一步上漲的助力。

2. 原油供不應求，價格變化快

全球原油供應吃緊

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。為平滑處理，供需缺口採六個月移動平均值。

從 2016 年底達成減產協議以來，全球原油供需狀態出現驚人逆轉，從 2016 年 11 月的每日供給超過需求 148 萬桶，轉佳至去年 11 月的 12 萬桶，若以過去半年平均來看，全球原油每日供給量低於需求量約 44 萬桶。隨著全球原油供給，從大幅的供過於求，轉變成小幅的供不應求，任何供給可能進一步下滑的消息，都可能為油價帶來天翻地覆的影響。以利比亞油管爆炸為例，利比亞每日原油產量僅 100 萬桶，而受損油管對產量的影響更低至每日 10 萬桶，但該消息仍令布蘭特原油價格單日上漲 2.71%。

3. 適應低油價，能源類股獲利亮眼

布蘭特原油價格於 2016 年 1 月觸及每桶 27.9 美元低點後，能源公司獲利也在 6 個月後來到每股 0.83 美元的低點。過低的油價讓能源公司減少投資，並關閉效率較低的鑽井，加上 OPEC 減產協議的幫助，布蘭特原油價格回升至每桶 66 美元，能源類股獲利則大幅成長至每股 8.5 美元。相較於油價 136% 的漲幅，能源類股獲利增加 924%，顯示能源公司已經成功控制成本並適應較低的油價。若油價繼續升高，能源公司獲利還可望進一步升高，根據彭博預估，未來 12 個月能源類股盈餘年增率為 31.3%，居各類股之冠。

能源類股獲利前景最佳

資料來源：Bloomberg，採彭博全球股票指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

中東風險高，能源類股有機會

目前中東不只伊朗國內情勢緊張，沙烏地阿拉伯新王儲上台後，先後經歷卡達斷交及葉門情勢再度惡化，伊朗與沙烏地阿拉伯的衝突可能升級，任何意外事件的發生都將推升油價，可享受油價上漲好處又不會被中東紛擾所影響的能源基金，將是投資首選。

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