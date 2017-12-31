共享設計平台 1人整合1000萬名設計師

第 15 屆華人領袖遠見高峰會，邀請洛可可創新設計集團董事長賈偉，描繪心目中的設計藍圖。41 歲的賈偉得獎無數，知名企業如 BMW、三星、西門子等超過 50 家的世界 500 強都是其事業伙伴，近年更成立洛客設計平台，用共享概念企圖整合全球千萬設計師。

做為中國工業設計領域的龍頭，他成功打破不少人對中國只會「拷貝」「抄襲」的刻板印象。和一般設計師不同的是，作品常融入中國元素。牙籤、香台、指甲剪等日常用品，在賈偉的巧思下，變成富有中國禪宗意境的產品。以下是專題演講精華：

我們進入一個全新時代。從農業時代、工業時代到互聯網時代，當智能產業和管理成為標準配備，人類將進入全新的想像力時代。這個時代，拚的是從理性思惟到感性思惟，從科技思惟到設計思惟，想像力將會打造超級 IP。

在百度和 Google 上搜尋想像力，是這樣說明的：想像力是細胞的無規則運動，屬於人類最高思惟。無規則運動有點像男生愛上女生以致賀爾蒙爆發，這跟科學家講究的理性跟因果思惟不同，是一種無規則思惟。

好設計要能觸動消費者內心

想像力時代第一個大背景，是消費升級。我們看到的巨無霸：諾基亞和柯達後來都倒了，索尼也快不行了。他們是那個時代的恐龍，時代變了，恐龍就會慢慢消亡。

消費升級指的不是我們變有錢，開始買貴東西，而是一種想像力的升級。消費者比品牌跟製造商更有想像力，他們需要被感動。

我在寧夏西北沙漠的綠洲長大，小時候常去看銀河。18 歲到北京，就看不見銀河了。之前有伙伴突然說要和我一起回家鄉看星星，我內心就開始澎湃，發現很多女性也有一樣的憧憬。

兩年前，我投資了「仰望星空」的項目。組織 100 多個團隊，帶成員到各地看星星。這是旅遊產品或文化 IP 項目嗎？不是，這是綜合體驗的情感場景。是用太空為概念的新場景，讓消費者感動的新消費模式。

第二個大背景是萬物有靈。萬物有靈的核心是萬物有眼，萬物有聲。想像力讓產品變得更智慧。以「喜馬拉雅」廣播平台為例，它有上千萬條音頻，大家都用手機聽，我們和喜馬拉雅組成聲音實驗室，想把播放器和人工智能嵌入床裡、檯燈裡、沙發上或其他地方。

我們用新方法，讓用戶參與設計，問大家希望在哪裡聽到聲音，發現很多人參與。

這是人人都是設計師的時代，每個人提出自己的想法，不只設計師去構建這個世界。

科技、美學還有工藝三者完美結合，才是未來時代的新物種。傳統設計師用自己的美感及經驗；未來好的設計師應善用技術、人工智能、大數據、IP 等平台，例如人工智能可以幫助設計師在瞬間檢索出全球最好的概念。

平台取代傳統雇傭 設計新生態

人們從勞作、工作到創作，創作時代是以智力為概念。智力盈餘的時代，人們將不會在辦公室工作，會以游牧模式工作。

雇傭時代瓦解，平台時代崛起，我們創立洛客共享設計平台，用互聯網概念致力在全球整合 1000 萬名的設計師。過去貓王收音機一年賣 800 多台，我們今年用共享設計的概念去做，打造經典收音機文化，現在每月賣 10 萬台。

未來不是閉門造車，而是開門造車，把知識盈餘貢獻給所有有創造力的品牌。柔性製造和個性化設計的概念將會崛起，消費者更敢想，設計師也更敢玩了。

最後，想像力如何打造文化美學？以我的作品為例，我想打造最有意境的蓋碗茶，表達觀自在的概念。觀自在是禪宗的一首詩：春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，我把天上的月設計到碗底，你看到的真的是月嗎？你在碗底看到的是觀自在的自己。

品牌一定要有自己的人生和記憶。很多人問我，什麼是意境之美？形轉意，意轉境，境轉神，神轉性，形體是為意境做準備，意境是為神韻做準備，神韻是為回到生命的本性。

華人美學是生命美學，而設計師是藉助器物之美，在點線面中修行的人。

來源：《遠見 2017 趨勢特刊》

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