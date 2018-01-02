比特幣市值占比慘跌至36.1% 創史上最低

比特幣不再是加密貨幣投資首選？比特幣開年不順，元旦走跌，為近 3 年首見；週二 (2 日)，比特幣市值為 2,318 億美元，僅占加密貨幣總值的 36.1%，市值占比為有史以來最低。

比特幣市值占比的前次低點，出現在 2017 年 6 月，當時為 37.6%；不過，投資人應該不會忘記，2017 年初，比特幣的市值占比，曾高達 80%，風光一時。

根據 Coinmarketcap.com 網站統計，週二加密貨幣總市值為 6,404 億美元。

比特幣交易平台 Coindesk 的價格指數 (Bitcoin Price Index) 顯示，比特幣在 2017 年漲幅高達 1300%，曾於 12 月創下 19,783.21 美元的歷史新高，之後便一路走跌，收在 13,889.99 美元。

比特幣出現頹勢，其他加密貨幣則順勢而起。2017 年 12 月 1 日，比特幣以外的加密貨幣，市值占比都在 3% 左右；然而，2018 年 1 月 2 日，這個數字已經增加到 14% 以上；其中，名為 Ripple 的加密貨幣，不僅 2017 年漲幅超過 36,000%，目前市值排名，更高居第 2。

由此可見，投資人想讓自己對比特幣的狂熱，稍微喘口氣，並尋找其他值得投資的加密貨幣。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 曾以「詐欺」，來形容比特幣；知名經濟學家 Dennis Gartman 也唱衰比特幣，預言其將跌至 5,000 美元以下。

不過，業者依然樂觀無比。加密貨幣交易公司 Octagon Strategy 董事總經理 Dave Chapman 認為，2018 年底前，比特幣將漲至 10 萬美元。