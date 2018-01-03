中國官媒表示，比特幣優勢只是投機幌子，未來走向值得警惕

【財訊快報／陳孟朔】2017 年最火的投資商品比特幣在年末兩週交易日急速跳水後，中國官媒在 2018 年再次放話，要投資人「罩子放亮點」。《人民日報》週三報導，比特幣價格存在泡沫，是一個無需討論的問題，無論是從漲幅還是從幣值本身看，比特幣都泛濫著泡沫的味道。其所謂的優勢：稀缺性、保真性、強流動性、透明度以及去中心化等，都只是投機的幌子，根本不可能支撐其過山車一樣的漲勢，近日的暴跌已經非常說明問題。



過去，比特幣價格已有腰斬的經歷，其未來走向特別值得警惕。在剛剛過去的 2017 年，暴漲暴跌的比特幣，無疑成了全球最熱門的話題之一：一年之內價格一度暴漲約 20 倍，然後在一天急暴跌逾 40%。新年伊始，比特幣延續近日頹勢，價格跌破 1.3 萬美元 / 枚，但與去年初不足千元的價格相比，比特幣的價格依舊與價值背離。



比特幣的泡沫來源之一是花樣翻新的炒作。比特幣本身在交易機制上既無價格漲跌限制，又無完全統一的交易平台，給了投機者一夜暴富的想象空間，加上比特幣分叉、代幣首次發行等新玩法，一度推動價格飆升。



近來，比特幣及其衍生金融交易如火如荼；美國等多家交易所批準比特幣期貨交易，卻並不監管。這給比特幣披上貌似 “合法” 的外衣，也使得比特幣更像是 17 世紀荷蘭的鬱金香泡沫：有明確目的的 “莊家” 們賺得盆滿缽滿，盲目追捧者則甘苦自知。



報導內容強調，較之於 2 萬美元 / 枚的高點，比特幣的價格目前看跌幅已深，但如果未來政府加強監管，或其自身容量限制導致收縮等，比特幣去泡沫的程度會更深。



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