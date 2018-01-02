【安聯投信】債券反彈上揚 三大信用債獲資金流入

上週臨近年關，市場交投清淡，惟美國消費者信心指數從 17 年高點下滑，帶動公債殖利率回檔，多數債券從兩週前的跌勢反彈，其中投資級債券族群反彈幅度相對較高。根據美銀美林引述 EPFR 截至 12 月 27 日，投資級債上周獲得淨流入 5 億美元，為連續第 53 周吸金，；高收益債由流出轉為流入，前周吸金 1.4 億美元；新興市場債則連續兩周獲得淨流入，上周吸金 5.7 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美國經濟諮商會 (Conference Board) 公布美國 12 月消費者信心指數為 122.1，低於預期的 128 與前月的 129.5，市場消化消費力對明年通膨預期的影響，美國 10 年期公債殖利率單周下滑 5 個基本點至 2.43%。歐洲央行 12 月發布經濟報告顯示歐元區經濟成長穩健且廣泛，並預期潛在通膨將逐步上升，德國 10 年期公債殖利率單周先降後揚，最終持平收在 0.42%。

在投資級債方面，許家豪表示，上周全球投資級公司債上漲 0.34%，其中美國投資級債上揚 0.50%，歐洲投資級債則微跌 0.03%。在利差部分，美國與歐洲利差均收斂 1 個基本點。美銀美林認為，在 2017 年利差大幅收斂後，2018 年利差走勢將微幅盤整，走勢將與 2004 至 2007 年相近。預期上半年利差有望來到 95 基本點，而下半年則可能微幅上揚至 100 點。

在高收益債方面，許家豪表示，利比亞油管爆炸引發供應擔憂，原油價格飆升至逾兩年高點，全球高收益債利差也收斂 2 點至 349 點，指數單周上漲 0.16%。美高收上漲 0.19%，歐高收上漲 0.08%。在不同評級部分，BB 級利差持平，B 級利差收斂 4 點，CCC 級利差同樣持平，整體來說 B 級債表現相對較強。

展望後市，許家豪表示，基於價值面相對昂貴的因素，2018 年高收益債主要利差或是殖利率的部分對於報酬的影響應相對較小，主要報酬來源還是來自於收益部位，預期高收益債全年總報酬約在 6.5% 左右。而違約率持續下滑，可望在 2018 年底降至 2.1%，且油價持續維持穩定，OPEC 減產趨勢大致不變，仍可望對高收益債價格帶來下檔支撐。

在新興市場債方面，許家豪表示，美國公債殖利率走升後回吐，給予新興市場債喘息的空間，整週上漲 0.13%，利差放寬 1 個基準點。在債種方面，美元計價主權債單周利差放寬 1 個基準點，上漲 0.17%；美元計價公司債同樣上漲 0.17%，利差則收斂 1 個基準點。

展望後市，許家豪表示，考量殖利率上彈的影響，減持利率敏感度高的債種，仍持有利差較高的信用債族群，原因在於看好經濟轉佳有助於信用利差收斂，並抵銷利率風險。中期而言，歐洲央行維持寬鬆貨幣政策至明年 9 月，可望抵銷聯準會量化縮表的利空因素，全球流動性仍然寬鬆，市場資金可望支撐債市表現，未來仍將伺機進場布局。券種上將以投資級債作為防禦型配置，以減少公債波動對基金的影響；在其他信用債方面，仍然看好新興市場債受惠降息循環的表現潛力。

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