這是最蠢概念之一！學者唱衰比特幣： 將跌至5千美元以下

數位貨幣「領頭羊」——比特幣，2018 年開局不利。在經歷了首日深跌後，又被經濟學家唱衰。

1 月 2 日，美國財經網站 CNBC 報導，著名投資人、知名經濟學家丹尼斯 · 加特曼（Dennis Gartman）於上周四重申了其看衰比特幣的觀點。

Gartman 稱，「我不看好比特幣，我認為這是我聽到的最愚蠢的概念之一。投資人對它的瘋狂，讓 17 世紀荷蘭的鬱金香熱也相形見絀。400 年前，鬱金香價格達到驚人的高度後，最終大幅下跌。這種現象已經成為泡沫市場的代名詞。」

Gartman 還指出，比特幣的價格最終仍會下跌，投入比特幣的資金將會回流至黃金：

「比特幣不僅會摧毀所有與之相關的一切，而且會讓流入比特幣的資金再次流回黃金。當比特幣價格下降時，它的交易價將不到 5000 美元。（註：按照今日比特幣 13450 美元價格計算，再跌約 63% 則為 5000 美元。）不管這種情況是在下周、今年還是 6 個月後發生，它總會發生。那時，我們就會看到從黃金流入比特幣的資金，重新從比特幣回流到黃金。」

與 Gartman 持有同樣觀點的還有「雷根經濟學之父」——大衛 · 斯托克曼（David Stockman）。

據 CNBC 報導，Stockman 在上周接受《Futures Now》採訪時警告消費者，加密貨幣投資熱潮最終將以災難性的方式結束。

Stockman 稱：「這基本上是一群愚蠢的投機者，他們讓自己相信樹木會長到天上。這將在一場壯觀的崩盤中燃燒殆盡。所有這些後來的投機者的手都將燒成焦炭，他們才能得到正確的教訓。」

Stockman 還指責聯準會和各國央行製造了圍繞加密貨幣等市場的炒作。他爭辯稱，為應對 2008 年全球金融危機，太多流動性（資金）被注入市場，而現在即便是監管機構也無法改善當前的泡沫狀況。

不過，Stockman 並未就比特幣的價格作出具體預測，他只說：「我的意思是它可能從現在的價格上漲兩倍，也可能跌至零。但重點是，這不是真實的貨幣，因為用於交易的真實貨幣必須是穩定的。」

除了經濟學家，投資機構也對在警惕數位貨幣可能帶來的風險。

高盛在 2017 年最後一份經濟報告中，將數位貨幣和信貸擴張列為 2018 年干擾美國經濟的隱憂。高盛指出，雖然尚未出現聯準會最擔憂的大規模信貸擴張，金融市場已經出現了一些投機行為，例如數位貨幣市場的繁榮等。

比特幣價格在 2018 年的第一天也出現了下滑。盧森堡交易平台 Bitstamp 的統計顯示，現貨比特幣在 2018 年 1 月 1 日盤中最低跌破 13000 美元關卡，觸及 12801.40 美元，較上周日（2017 年最後一天）收盤價深跌 7.8% 或 1078 美元。其他交易平台 Coindesk 和 Coinbase 也都呈現類似的價格走勢。

據彭博社觀察，這是比特幣在 2015 年以來首次出現新年首日下跌。2017 年首日，比特幣曾漲 3.6% 至 998 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』