〈房產〉拉尾盤 台北市去年12月買賣移轉棟數創17個月來新高

根據各都公布的買賣移轉棟數資料顯示，2017 年 12 月的買賣移轉棟數六都合計為 1.92 萬棟，月增 2.1%、年增幅 1.5% 左右，六都之中以台北市的表現最佳，12 月買賣移轉棟數 2553 棟，是近 17 個月以來的單月新高，月增 23.9% 且年增 17.2%，主要行政區以文山區的移轉竄升至第一名。

而台北市 2017 年的買賣移轉約為 2.3 萬棟，相較於 2016 年的 2.15 萬棟，年增率達 9.1%。

而根據統計顯示，台北市、台中市與台南市，2017 年 12 月的移轉棟數都是年和月變動雙雙正成長的區域，2017 年六都移轉棟數約為 20.39 萬棟，較 2016 年的 18.22 萬棟明顯量增 11.8%，2017 年是近 4 年以來首度移轉棟數轉為年度正成長。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，在 2016 年買賣移轉棟數創下波段新低的 24.5 萬棟後，2017 年觸底反彈，以上一波同樣波段超低量後的走勢來看，通常交易量的反彈走勢都不只一年，主要是超低量當時市場過度恐慌，等到市場穩定後，遞延的買盤將持續回流，2018 年有機會持續呈現量增的走勢。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，買賣雙方自 2016 年房地合一上路以來，僵持不下，除了預售屋、新成屋讓利銷售，交易量大增以外，中古屋在價格認知上仍有些微落差，但經過近一年新案讓價之下，中古屋主也修正心態，願意讓價一至一成五，使得年底成交機會上升。

在 2017 年 12 的六都移轉棟數數據方面，以台北市的表現最佳，去年 12 月買賣移轉棟數 2553 棟，是近 17 個月以來的單月新高，月增 23.9% 且年增 17.2%，主要都會區則可發現文山區竄升至第一名，研判應是受到部分的預售交屋帶動，至於全年部分，台北市 2017 移轉約為 2.34 萬棟，優於 2016 年的 2.15 萬棟。

新北市 12 月移轉棟數為 4732 棟，月增 7.9% 但年減 5.1%，2017 新北市全年買賣移轉棟數約為 5.2 萬棟，較 2016 年的 4.28 萬棟，年增幅度達 21.6%，曾敬德指出，顯見大台北地區自住客持續回籠的狀態下，新北市交易量有感回溫。

同時，表現較為熱絡的區域還有台中市與台南市，台中市 12 月移轉棟數為 3927 棟，月增 4% 且年增 11.9%，全年移轉棟數為 3.9 萬棟，也明顯優於 2016 年同期的 3.28 萬棟，年增 20.1%。

台南市 12 月移轉棟數為 2040 棟，月增 13.7% 且年增 8.79%，2017 年移轉棟數為 1.95 萬棟，優於 2016 年的 1.66 萬棟，年增約 17.8%。