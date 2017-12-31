油價開足馬力迎新年 原油凈多倉創歷史新高

摘要：2018 即將開啟，國際油價也以空前的動力向新的一年駛進。對沖基金持有的布蘭特原油凈多倉在 12 月 12 日創下歷史新高，此後也一直保持在高位。而截至 12 月 26 日當周，WTI 原油凈多倉激增 7.3% 至 411,972 單，也接近今年 2 月創下的紀錄新高。

2018 即將到來，國際油價也以空前的動力向新的一年駛進。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，對沖基金持有的布蘭特原油凈多倉在 12 月 12 日創下歷史新高，此後也一直保持在高位。而截至 12 月 26 日當周，WTI 原油凈多倉激增 7.3% 至 411,972 單，也接近今年 2 月創下的紀錄新高。

此外，用於對沖的互換掉期交易商凈空倉位連續 11 周成長，也創下紀錄新高。

2017 年最後一個交易日，WTI 2 月原油期貨收漲 0.58 美元，漲幅 0.97%，報 60.42 美元 / 桶，為最近兩年半以來首次收於 60 美元 / 桶整數位心理關口上方，2017 年累計漲幅超過 12%。

布蘭特 3 月原油期貨收漲 0.71 美元，漲幅 1.07%，報 66.87 美元 / 桶。盤中一度超過 67 美元，為 2015 年中期以來首次。

與此同時，美國原油庫存也降到了 2015 年 10 月以來最低水平，截至 12 月 15 日當周，EIA 原油庫存減少 649.5 萬桶，連降五周。

但不容忽視的是，美國頁岩油產量明年可能大幅上漲。EIA 最新月報顯示，明年一月美國頁岩油總產量將增長 9.4 萬桶 / 日至 640.8 萬桶 / 日，與今年一月相比增幅超百萬桶。而 IEA 和 OPEC 同樣預計，美國頁岩油產量將上升，或成為全球原油供應增加的主要因素。

今年的前三季，原油市場並沒有如此強勁的上漲動力，空頭情緒一度對市場占有長達數月的主導地位。然而隨著 OPEC 達成延長減產協議，油價開始穩步上漲。

從技術層面來看，2017 年原油市場出現的最顯著的轉變是期貨曲線（futures curve）的變化，隨著供不應求局面的出現，近期內交割的原油期貨合約交易價格較遠期合約出現了溢價，這種現貨溢價的情景上一次發生還是 2014 年。

高盛在此前的報告中表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯對延長減產協議表現了出超預期的承諾，因此上調 2018 年布蘭特原油現貨目標價約 7% 至 62 美元每桶，上調 WTI 原油現貨目標價約 5% 至 57.5 美元每桶，但預計 2019 年油價將重新面臨下行風險。

雖然石油輸出國的延長減產協議的最後期限還有整整一年時間，但各產油國們似乎已經開始共商「退路」，謀劃如何開啟「後減產時代」。此前媒體消息稱，兩名石油輸出國組織 (OPEC) 消息人士表示，OPEC 已經開始制定退出減產協議的策略。

『新聞來源／華爾街見聞』