脖子太僵硬恐突發性失聰！按摩側頸緩解耳鳴救回聽力

文／早安健康編輯部

傑尼斯雙人團體「近畿小子」成員堂本剛、歌手吳克群皆曾爆出罹患「突發性失聰」，這是一種醫學界尚未找到確切病因的疾病，患者通常都是出現耳鳴、耳朵有阻塞以及暈眩等症狀，有天突然一側的耳朵聽不見，如果沒有及時治療，甚至會永遠喪失聽力...... 而日本一掌堂治療院院長藤井德治指出，「突發性失聰」其實與脖子有很大的關係！

突發性失聰患者，脖子肌肉皆嚴重僵硬

藤井院長透過針灸和按摩來放鬆患者的「V 字肌」（兩邊的胸鎖乳突肌），結果發現患者們的症狀立即有了改善，大約進行了十次的療程，就能完全治癒突發性失聰。

脖頸僵硬可說是現代人十分普遍的煩惱，平時上班盯電腦、休息時間滑手機，低頭看報或吃飯，都會造成脖頸僵硬，而日本健康專欄作家崎田美娜更指出，不只是生活習慣，肉體和精神上的壓力也會造成僵硬。感覺到壓力時，脖子周圍的肌肉就會變得緊張，形成難纏的緊繃僵硬。

脖子被 V 字肌勒住，阻礙體液循環恐影響聽力、青光眼

胸鎖乳突肌是轉動脖子時的重要肌肉，周圍有著大量的淋巴集中，前傾的姿勢會造成這塊肌肉的僵硬。而為何僵硬會影響到聽力呢？藤井院長指出，胸鎖乳突肌從耳後的骨頭連結到左、右側的鎖骨和胸骨，一旦嚴重緊繃僵硬，脖子就會被緊縛成 V 字，血管跟著緊縮，影響到血液循環，V 字肌的末端正是耳朵深處的內耳，因此一旦肌肉僵硬，就會讓耳朵的血液循環跟著惡化。

STEP1. 找到 V 字肌的起點──耳後凸起的骨頭，將拇指指腹放在骨頭後方，吸氣 3 秒鐘，閉氣 2 秒。

STEP2. 接著，花 10 秒鐘從嘴巴緩緩吐氣，一邊用拇指輕按脖子的 V 字肌。

STEP3. 沿著 V 字肌，指腹一點點的往下，到鎖骨為止按壓 5∼6 處。反覆進行 STEP1 ∼ STEP3 三組，另一側也重複相同動作。

來源：《早安健康》 2018 年 1 月

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