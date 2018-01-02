免針灸免按摩！寶特瓶溫暖後頸，高血壓、心悸都改善

文／早安健康編輯部

雖然知道了讓脖子肌肉放鬆的重要性，卻總是放鬆不下來，有時身體不舒服到受不了，只好跑一趟中醫針灸，卻每每都大排長龍，需要耗費大筆時間等待？其實，在家也可以輕鬆進行溫灸！

日本十分流行的「寶特瓶溫灸術」其實也可以用來溫暖頸部，提高我們身體的自癒能力，對於糖尿病、高血壓、耳鳴、心悸、顎關節症候群都有幫助，嫌按摩麻煩？使用寶特瓶當枕頭也有效！還能消除眼睛疲勞，預防老花眼與近視，只需要準備一個寶特瓶，天天都能在家自我保健！

緩和肌肉緊張，讓頸椎回正

只要溫暖後頸，就能緩和肌肉的緊張，讓因為肌肉緊繃而被拉扯到位移的頸椎回到正確的位置；鎮靜大腦，活化副交感神經，相乘效果之下，就能活化腦幹，提升自癒力，讓身體狀態有著全方位的改善。

將寶特瓶抵著後腦杓的髮際線，花三秒鐘緩緩按壓，維持按壓動作三秒鐘，再花五秒鐘慢慢挪開。接著移動到右耳後方重複動作，再換到左耳，如此反覆溫暖三個部位 3 分鐘。

TIPS：日本針灸師若林理砂表示，寶特瓶要選擇耐高溫的較佳，例如 PP 聚丙烯（瓶底三角形標示為 5），常見用於豆漿瓶、優酪乳瓶、果汁飲料瓶，熔點高達攝氏 167 度。

來源：《早安健康》 2018 年 1 月

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