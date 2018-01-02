只花3塊錢！早晚用它刮刮脖子，消除久咳、頻尿問題

文／早安健康編輯部

脖子是穴道與經絡密集之處，現代人卻有僵硬疲勞問題

日本和樂堂治療院院長留目昌明表示，脖子是人體的要害，在針灸的世界裡是穴道與經絡的密集之處，十分受到重視。而日本知名抗老化專家村木宏衣表示，現代人長時間使用手機和電腦，脖子總是保持前傾，如果放著疲勞和僵硬不管，就會造成淋巴結阻塞和血液循環不良，讓老化加速、脖頸僵硬疼痛。

使用金屬摩擦後頸，能活化延髓和小腦，改善疼痛和不適，許多患者都因此而改善了虛寒、半夜頻尿、久咳不癒等等，長年困擾的症狀。

《硬幣摩擦法》

準備 3 枚銅成分含量高的硬幣（日幣是 10 圓硬幣，台幣可使用 1 圓硬幣），將硬幣充分清洗乾淨、擦乾水分。

STEP1. 不論是重疊著拿著、攤開成扇狀皆可。

STEP2. 將硬幣垂直抵著皮膚，從後腦勺開始往脖子摩擦，維持在「稍微感到疼痛但感覺是舒服的」的力道，一點一點由上往下、由下往上，來回摩擦 20 次。可在起床和睡前進行，一天進行 2 次。

注意：頭痛、皮膚有傷口或發炎中請勿進行。如果實行後感覺肌膚有任何異常狀況，也請不要繼續。特別是有金屬過敏的讀者，需要多多留意。



來源：《早安健康》 2018 年 1 月

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