胃癌、憂鬱症…病根都在脖子！這樣暖後頸改善全身病痛

文／早安健康編輯部

每天用手機、看電腦，常覺得肩頸僵硬？其實這些行為不只會造成酸、痛、麻，有許多疾病其實都與脖子有關：

1. 憂鬱症

近年來憂鬱症患者有急遽增加的趨勢，許多患者看過身心科、精神科，曾入院治療或是自殺未遂，都無法透過精神治療痊癒，然而，有 90% 的患者在改善脖子僵硬之後，憂鬱症狀就好轉了。

2. 異常疼痛

據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）調查，纖維肌痛症患者全球約有 2000 萬人。然而許多被診斷出纖維肌痛症的患者，脖子肌肉嚴重異常，治療過脖子之後，症狀就消失了。

3. 視線模糊

「瞳孔放大使得眼前一片模糊」、「在很亮的地方睜不開眼睛」，副交感神經機能機下時會導致視線模糊。此外，淚液的分泌也受到自律神經的影響，如果因為脖子僵硬而自律神經失調，就容易發生乾眼症、慢性眼睛疲勞、視線模糊，不論點眼藥水還是看眼科都治不好。

4. 胃癌

當脖子的肌肉出現異常時，初期的症狀就是腸胃功能會變差。儘管胃本身沒有問題，卻會出現胃脹氣、消化不良、想吐、沒有食慾等等的症狀，然而看了肝膽腸胃科、做了內視鏡檢查，都說胃部沒有任何異常。

然而脖子異常造成的失調，會讓消化液分泌過少，讓胃一直處於消化不良的狀態，長期就會引起真正的胃病，嚴重恐導致胃癌。

5. 睡眠障礙

現代人除了心理壓力大導致難以入眠之外，肩膀僵硬疼痛、脖子的肌肉異常，也會導致交感神經比較強勢，副交感神經衰弱，妨礙睡眠。

6. 手腳發麻

手腳發麻常常會和血液循環不良、過度勞累聯想在一起，然而脖子出問題時，第一階段產生的就是肩膀痠痛或肩胛骨疼痛，第二階段則會產生頭痛和暈眩的症狀。

《改善方法》

選一條柔軟的毛巾摩擦後頸，大約持續三到五分鐘，力量適中即可。

來源：《早安健康》 2018 年 1 月

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