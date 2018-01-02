14歲少女竟有50歲頸椎！9徵兆檢測你的脖子是否過勞

文／早安健康編輯部

一名 14 歲少女，天天玩手機超過五、六個小時，頸椎退化相當於 50 歲，由於變形狀況嚴重，出現頭暈眼花、脖子痠痛情形，惡化甚至可能導致癱瘓。24 歲的女性病患從手部開始出現劇痛，檢查發現頸部已有嚴重病變，須立刻動手術將已無法活動的頸部椎間盤拿出，換成人工椎間盤－－

人的頭部重量大約是 5 公斤左右，全是由纖細的脖子來支撐著，而美國紐約脊椎手術與復健醫學中心主任漢斯拉吉博士率團隊指出，頸椎承受的重量與彎曲度成正比。

如果每前傾 15° 角，重力加上槓杆作用，對於頸椎來說負擔的重量大約是 12 公斤；30° 角時，重量為 18 公斤；彎曲成 45° 角時，重量為 22 公斤，而到了 60° 角時，重量可達 27 公斤，相當於一個 8 歲的孩子騎在脖子上！

低頭 60° 角，聽起來很不可思議嗎？歐洲脊柱協會主席瑪格瑞塔 · 諾丁博士警告，數以百萬計的人們正每天重複著這個動作數個鐘頭，引發全球性的流行病「簡訊脖」（text neck）。

脖頸健康檢測表

常常覺得頭很痛或緊緊漲漲的

肩頸僵硬

莫名的暈眩，甚至噁心想吐

雙手無法施力，腳步虛浮

吃飯時感覺筷子拿不好

長時間感覺手腳麻痺

視線模糊，眼睛太乾或太濕

經常拉肚子或便秘腹痛，腸胃不好

容易焦慮、煩躁，莫名感到不安

來源：《早安健康》 2018 年 1 月

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