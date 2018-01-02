MLB／自由市場冷颼颼皇家有望簽回3主將

皇家隊在上賽季結束後，有多位球員成為自由球員，外界一般預期他們可能會和陣中幾位主力分道揚鑣，尤其又以三壘手 Mike Moustakas 最有可能。

不過今年冬天的自由市場隨著大谷翔平確定落腳天使後，迅速冷卻下來，目前大部分交易都處於角力的狀態，許多球隊對於給長期合約一事都持保留態度，也讓球員們的身價有些滑落。

而在這樣的情況下，皇家有望簽回他們的 3 位主力：Mike Moustakas、Eric Hosmer、Lorenzo Cain。這 3 人都是幫助球隊奪冠的老臣，儘管去年皇家沒能進入季後賽，但在球季最後一場比賽告別時，他們依舊受到現場觀眾的熱烈歡迎。

Moustakas 去年賽季大爆發，敲出 38 發全壘打、打回 85 分打點，成為休賽季時市場上最炙手可熱的三壘手之一；而一直以來擔任球隊第 4 棒的 Hosmer，去年依舊穩定的敲出 25 轟和 94 分打點，同時打擊率維持在 3 成 18。

至於跑打手三拍子的 Cain，不僅打擊率維持在 3 成，同時敲出 15 分和 49 分打點，另外還跑出 26 次盜壘。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』