因應第二個五年發展計畫 強信上市以來首次籌資3億元CB

強信 (4560-TW) 啟動上市以來首次的市場籌資動作，該公司並向金管會證期局送件申請發行 3 億元無擔保公司債 (CB) 募集資金，最快將在第 1 季完成募集。

強信主要生產縫紉設備刀具、裝置、自動化及針位等產品，2016 年開始執行公司第二期五年發展計畫，公司內部目標 2020 年營收倍增到人民幣 4.8 億元，因應後續營運擴張資金需求及償還銀行借款、充實營運資金及資本支出，因此由董事會決議籌資方案，並至金管會證期局送件。

強信目前的營收結構仍以刀具占比最高並超過 50%、針位產品居次在 10%，自動化裝置機構件在上升之中。隨著縫紉機市場朝自動化新裝及維修發展，強信對自家開發的縫紉作業自動化裝置後市成長性看好，主要基於緊接下來功能衣料市場與快時尚產業的同步走揚，將可推升縫紉機自動化新裝及維修市場成長幅度。

強信公司已在 2015 年完成第一個五年計畫，內容包括興建資材大樓及精密鑄件自行生產投資等。從 2016 年起開始的第二個五年計畫，將大幅強化縫紉機自動剪線、送料、切帶等自動化裝置。強信預期， 隨著兩期五年計畫落實，該公司 2020 年營收將倍增。

強信 2017 年前 3 季財報營收 9.82 億元，毛利率 40.89%；稅後純益為 1.44 億元，年增 11.41%，每股純益為 2.43 元。2017 年前 11 月營收 12.31 億元，年增 19.93%。