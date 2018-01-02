勸美勿動武 金正恩：我辦公室就有核按鈕

北韓領導人金正恩昨日發表新年賀詞，罕見地向南韓釋出善意，稱北韓有意派團參加下個月於南韓平昌舉行的冬季奧運會，願意就此與南韓盡速展開會談。此外，他警告美國不要對北韓發動戰爭，因為他的辦公室上就有「核按鈕」，整個美國都在攻擊範圍內。

金正恩在朝鮮中央電視台發表演說，提及今年是北韓 (朝鮮) 建國 70 周年大慶，南韓也將迎來冬奧，對彼此都極具意義。金正恩稱，平昌冬奧將成為提升民族地位的良機，他衷心祝願大會圓滿成功，北韓願意派出運動員參加，希望兩國能就此進行緊急商談。這是北韓官方首次表明有意派團參加冬奧。南韓智庫分析認為，金正恩提出參與冬奧，或是想藉此換取南韓撤銷制裁。聯合國去年三度對北韓實施制裁，使其外匯收入大減。

金正恩還表示，南北韓有必要打破目前的緊張關係，共同努力緩解軍事緊張，以避免局勢激化。《韓聯社》認為，此番言論或反映北韓有可能接受南韓早前提出的舉行軍事會談建議。南韓青瓦台發言人朴洙賢昨日表示，對金正恩提出改善兩國關係，並有意向平昌派遣代表團表示歡迎，願意不限時間、地點和形式與北韓開展對話。

另外，金正恩提到，北韓去年成就了完成國家性力量的歷史大業，包括完成各種搭載核武的導彈、進行超強力熱核武器試驗，強調國家已經擁有應對和封鎖任何核威脅的能力。他在長約 30 分鐘的講話中 11 次提到美國，警告美國不要針對北韓發動戰爭，「整個美國本土在朝鮮的核打擊範圍內，核按鈕時刻放在我的辦公桌上，這絕不是威脅，而是現實。」

金正恩發表賀詞之際，美國總統川普正忙着參與海湖莊園的除夕慶祝派對，他被記者問及對金正恩有何回應時，僅兩度表示「我們等着瞧」，美國國務院也未有立即回應。