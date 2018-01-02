中國12月官方製造業PMI小幅回落至51.6，2017年全年GDP料增6.9%

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國國家統計局和物流與採購聯合會 (CFLP) 週日聯合公布 12 月官方製造業和非製造業 (服務業) 採購經理人 (PMI) 指數，其中，製造業 PMI 略有回落，但該指數自去年 10 月以來連續 15 個月保持在 51 以上較高水平，顯示中國經濟運行平穩的特徵明顯，2017 年全年 GDP 料增長 6.9% 左右。儘管 2017 年經濟運行在持續穩定向好過程中，也出現值得關注的一些新問題、新現象。一是伴隨著原材料價格上漲，企業成本有所上升。同時，局部性和階段性的能源與原材料供應緊張。



中國物流信息中心陳中濤認為，「2017 年全年 PMI 指數一直保持在 51% 以上，個別月一度達到 52% 以上較高水平，全年平均值為 51.6%，高於前一年 1.3 個百分點；整體走勢平穩，波動較小，各月同均值水平的離散性多在 0.5 個百分點之內的窄幅區間。基於 PMI 判斷，全年經濟增長 6.9% 左右。」



數據顯示，宏觀經濟先行指標 --12 月官方製造業 PMI 回落 0.2 個百分點降至 51.6，與路透調查預估中值一致，低於 11 月的 51.8。這是官方製造業 PMI 連續 17 個月處於擴張區間。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，2017 年製造業 PMI 總體走勢穩中有升，年均值為 51.6，明顯高於去年總體水平 1.3 個百分點，製造業穩中向好的發展態勢更趨明顯。12 月製造業 PMI 雖比上月回落，但仍達到年均值水平，保持較強擴張動力。



他認為，12 月製造業 PMI 呈現出以下幾個特點，一是生產穩步增長，需求持續釋放，二是國內外經濟環境持續改善，進出口回穩向好，三是企業採購意願增強，市場預期樂觀。四是新動能加快成長，發展質量不斷提高。



12 月高技術製造業 PMI 為 53.8%，比上月上升 0.6 個百分點，其年均值明顯高於去年和製造業總體水平，引領製造業經濟向高質量邁進。



其中，石油加工及煉焦業、化學原料和化學製品製造業、黑色金屬冶煉及壓延加工業等行業的價格漲幅明顯。本月反映能源等原材料供應緊張和運輸成本上漲的企業比重有所上升，相關企業生產經營活動受到一定影響。



這也讓分析師擔心成本上升的壓力。陳中濤就提醒，下半年，反映原材料價格上漲的企業數量明顯增多，在調查企業中的比重平均值達到 37%，高於上年同期 10 個百分點。與此相應，企業反映運輸成本也有所上漲。



伴隨著市場需求回升和產業結構加快調整，出現了局部性和階段性的能源與原材料供應緊張。全年反映該問題的企業比重平均為 7.8%，較上年上升 2.3 個百分點。伴隨著企業加快轉型升級、創新發展，出現了結構性的用工矛盾。



陳中濤預計，2018 年以高質量發展為聚焦點，新時代經濟發展新特徵凸顯，經濟穩定向好基本態勢進一步延續，結構調整、新舊增長動能轉換明顯加快，經濟運行穩定性和協調性增強，質量和效益明顯提升，經濟發展逐漸走向穩定、可持續發展基本軌道，經濟增長保持在 6.5% 左右適度合理區間。



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