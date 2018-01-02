出師不利！比特幣創2015年以來首個新年日下跌

摘要：據盧森堡交易平台 Bitstamp，現貨比特幣在新年 1 月 1 日盤中最低跌破 13000 美元關口，觸及 12801.40 美元，較周日收盤價深跌 7.8% 或 1078 美元，或為比特幣在 2015 年以來首次出現新年首日下跌。

在經歷了 2017 年最高暴漲近 20 倍後，數位貨幣龍頭比特幣在新年首日的現貨價格下跌。

據盧森堡交易平台 Bitstamp 統計，現貨比特幣在 2018 年 1 月 1 日盤中最低跌破 13000 美元關口，觸及 12801.40 美元，較上周日（2017 年最後一天）收盤價深跌 7.8% 或 1078 美元。其他交易平台 Coindesk 和 Coinbase 也都呈現類似的價格走勢。

據彭博社觀察，這是比特幣在 2015 年以來首次出現新年首日下跌。2017 年的首日曾漲 3.6% 至 998 美元，現貨比特幣在上周日（12 月 31 日）一度觸及 14156 美元的高位。

CoinMarketCap 數據顯示，全球市值排名前十的數位貨幣在過去 24 小時之內漲跌不一，但在新年首日下跌的居多，伴隨亞洲市場進入 1 月 2 日而反彈上揚。

（上圖來自 CoinMarketCap.com 截圖）

美國新銳媒體 Quartz 分析指出，比特幣雖然在去年漲勢亮眼，但論整體漲幅只能在全球數位貨幣領域排名第 14 位。漲幅最大的莫過於瑞波幣，2017 年價格累漲了 360 倍。

（上圖來自 Quartz 報導截圖）

華爾街見聞曾提到，瑞波幣在上周五（12 月 29 日）大漲 53%，市值超越了以太幣排名第二，可能源於亞洲投資者的濃厚興趣，以及被多家地區型銀行作為基於區塊鏈的電子支付系統。

（上圖來自 Quartz 報導截圖）

不過高盛在 2017 年最後一份經濟報告中，將數位貨幣和信貸擴張列為 2018 年干擾美國經濟的隱憂。高盛指出，雖然尚未出現聯準會最擔憂的大規模信貸擴張，金融市場已經出現了一些投機行為，例如數位貨幣市場的繁榮等。

任期都將在今年結束的聯準會主席葉倫、「三把手」紐約聯儲主席杜德利，以及日本央行行長黑田東彥認為，比特幣是高度投機性的資產，不是穩定的儲值工具。澳洲聯儲主席 Philip Lowe 也表示，市場對數位貨幣的痴迷更像是投機性質的狂熱，與區塊鏈技術的支付潛力無關。

比特幣曾在 12 月 22 日迎來深跌，現貨比特幣一度 24 小時內跌逾 40%，連破從 16000 到 11000 美元六道關口，較 12 月 17 日的歷史新高跌去 8000 多美元，引發其他數位貨幣重挫。

數據分析機構 DataTrek Research 分析師、華爾街率先覆蓋比特幣的 Nick Colas 預計，2018 年比特幣不會像去年一樣大漲，新的特點將是波動性超過以往，波幅區間或為 6500 到 22000 美元。

除了大幅波動，新一年的數位貨幣領域還有一個較為確定的新趨勢：即成為全球主要央行的數位貨幣元年。從監管、接受 / 批判、採納的任一角度來看，全球央行都無法從中繞行，令「監管風險」或成為數位貨幣的黑天鵝事件。（更多分析，詳見華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 2018：全球央媽開啟數位貨幣元年？》）

據稱正在探索發行官方數位貨幣 eAUD 的澳洲聯儲或已率先發力。新年前最後一周的消息稱，澳洲國民銀行、澳新銀行、澳洲聯邦銀行和 Westpac 等該國四大商業銀行，凍結了比特幣客戶的帳戶，並禁止向 CinJar、CoinSpot、CoinBase 和 BTC Markets 等知名比特幣交易所轉賬。

『新聞來源／華爾街見聞』