耀才調查：25%散戶料恒指今年升穿32000點

耀才證券一項調查顯示，逾65%人認為今年恒指徘徊28000點至32000點，而25%受訪散戶預計恒指將升穿32000點。

是項調查在上月進行，共收回接近1000份有效問卷。受訪散戶仍然相信科技股及軍工股為2018年最受追捧股份類別；43%受訪者表示，2018年將投放最多資金比例於科技板塊，其次有近兩成散戶選軍工股，其他受熱捧的板塊依次為醫藥股、零售股及能源股等。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，近八成散戶表示去年「有錢賺」，當中三成獲利一至三成，更有一成受訪者回報率超過三成。

另外，調查結果發現，近七成受訪散戶去年曾認購新股，65%受訪投資者表示「有正面的回報」，當中38%成人新股獲利幅度平均達至一至三成，獲利幅度逾三成的受訪者佔10%。

其中，約四成受訪散戶獲利最多的新股是來自「凍資王」閱文(00772-HK)；其次是眾安在綫(06060-HK)、雷蛇(01337-HK)，各佔30%及14%，投資者從中獲取不俗的回報。

2017年投資細股(市值低於8億元)的散戶獲利情況，平均賺逾三成有11%、賺一至三成有17%，34%少於一成，35%無賺蝕。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)