50多個玩家入場、吸金超30億 無人貨架會成下一個共享單車嗎？

很多人或許沒想到，看起來不起眼、只是在辦公室擺個貨架賣零食的生意，居然成為了風口：據不完全統計，目前市場上至少有超過50個玩家入場，已經湧入的資金至少超過30億元人民幣。如果這個數據都不能讓你信服，那麽阿裏和騰訊以不同方式先後入局無人貨架領域，巨頭的加持讓這個領域看起來，真的像飛起來了。

一時之間，搶占點位、瘋狂吸金的場景再次上演，這一幕看著眼熟：當年的千團大戰、O2O浪潮、共享經濟也曾有過這樣的畫面。

巨頭紛紛入局

最近，無人貨架領域出了幾個消息，讓人感覺到這個領域的窗口即將關閉了。

日前，每日優鮮便利購宣布獨立，並獲得2億美元A+B輪融資，其中騰訊領投A輪合計5300萬美元，元生資本、時代資本、KTB跟投；鼎暉領投B輪合計1.44億美元，北極光創投、啟明創投、君聯資本、微光創投、光源資本跟投。

值得註意的是，每日優鮮便利購的A輪領投方是騰訊，該項目也是騰訊投資的首個無人貨架企業。而在此消息之前不久，騰訊剛宣布入股永輝超市及旗下的超級物種，騰訊意圖在新零售領域有一番作為的野心可見一斑。

但騰訊已經是這個賽道比較後進的巨頭玩家。12月19日，阿裏聯合美的集團推出“小賣櫃”，正式進軍無人貨架領域；同日，看似和無人貨架八竿子打不著的獵豹移動宣布布局無人貨架，旗下“豹便利”從11月初開始運營，已鋪設5000個點位。更早前，京東到家無人智能櫃已經升級到了第二代，順豐的無人貨架項目“豐e足食”也在11月底宣布正式運營。

在新零售成為關鍵詞的2017年，無人貨架由於距離用戶最近、主打最後100米的天然優勢，不管是對於新的創業機會，還是意圖探索線下新流量的巨頭來說，都具備著某種不可抵擋的魔力。

鼎暉創新與成長基金合夥人張海峰表示，鼎暉長期看好以無人貨架為代表的近場零售行業前景，它把商品與人之間的距離劃時代地縮短到10米以內，是新零售的最佳切入點。人貨距離的大幅縮短，將對整個零售行業產生重大影響。

今年下半年，無人貨架突然爆紅，成為資本追捧的寵兒。IDG資本、真格基金、經緯創投、GGV紀源資本、雲啟資本、英諾天使、元璟資本、藍湖資本、貴陽創投等資方紛紛下註，甚至藍馳創投從見面到最後投資果小美，只花了一周半時間；同時也不乏猩便利、小e微店等項目單筆融資就已過億。

但僅僅兩個月左右，行業內就開始傳出整合和清洗的消息。9月28日，主打便利貨架的果小美與專註智能零售貨櫃的番茄便利實現戰略合並。在當時的媒體通稿中，此次戰略合並被解讀為“雙方將加速在無人便利和辦公室新零售領域的布局和發展速度，繼續鞏固在無人便利領域的市場地位”，此次的合並更加側重業務方向上的互相補充和促進。

10月23日，無人貨架公司“猩便利”宣布已完成對“51零食”的收購，這也是辦公室無人值守便利貨架領域的首宗收購案。

而當下眾多巨頭的入局，往往意味著行業已經塵埃落定。“無人貨架這個風口目前已經形成，小玩家現在入局已沒有機會，除非像京東和美團這樣的巨頭。”真格基金副總裁劉元判斷說。

創享投資創始合夥人賈珂認為，無人貨架到最後90%應該是被大公司收購的，毫無疑問。

領域內問題重重

有業內人士指出，當下無人零售高速發展已經是不爭的事實，無人貨架只是這一風潮中的具體場景化領域。但其指出，就開放式的無人貨架而言，在信用機制尚待健全、付款行為缺少有效監管、商品短損率尚未降低的當下，適合白領們消費升級需求的辦公室便利消費解決方案其實並沒有真正的構建起來。這也是辦公室無人便利貨架項目在市場上完成開疆拓土後，走進“下半場”時所需要解決的問題，項目間的優勢互補進行戰略合並，可能會為下半場的競爭奠定基礎。

無人貨架這半年時間的樣子，在不少人看來，像極了去年的共享單車：半年內融資超過30億，眾多玩家入局。然而現在，共享單車幾乎只剩下頭部三個玩家，大部分都已經應聲倒下，其中不乏當時被捧過的二線明星。

熊貓資本合夥人李論認為，目前市面上還沒有一家辦公室無人貨架到了爆發的程度。爆發的前提，一是擁有標準的移動互聯網端產品，二是具有壁壘高的硬件產品，有一端是確定的標準化的東西。無人貨架涉及到的環節太多了，牽扯到了場景方、履約方、消費者等多角關系，一次完成交易的履約成本極高，很多互聯網模型最後死在履約成本上。

光速中國創始合夥人韓彥表示，今年新零售的表現，主要體現在從智能貨櫃到無人便利店再到無人貨架以及升級版的便利店。它們的本質上仍然是供應鏈、大數據、物流配送的逐步升級。因此他並不看好單個做無人貨架的企業。韓彥認為，無人值守貨架雖然無限接近消費者，但因其本身固有的空間限制很難形成一個產品豐富的零售場地。

在業內人士看來，無人貨架技術門檻極低，商業模式也很簡單，很難樹立競爭壁壘。目前大部分無人貨架項目就是尋求快速融資，迅速搶占點位，簽好排他協議，做法和商品差異並不大。

而盡管也有一些無人貨架企業正在嘗試差異化，比如推出冷櫃、熱櫃、鮮食、網紅食品，這對供應鏈的要求會大大提高，當網點不夠密集的時候，運營成本會很高。據悉，目前已經有不少小玩家出現了補貨慢的情況，比如貨架已經空空如也，但過了一個禮拜依然沒有補貨的情況，供應鏈和物流能力完全跟不上。

更大的問題或者出在商品的損耗率上，賈珂曾公開指出，無人貨架最大的問題是損耗率的問題，損耗率是無可避免的問題。從道德來約束，其實並不是企業正常經營的角度，後續會涉及到一些追責問題；從不同的載體來說，其實無人貨架在損耗率是沒有辦法從邏輯上接近無人售貨機的，它本質上並不能創造更多新的流量。

在很多人看來，與共享經濟相比，無人貨架爆發力更強，入局者的市場開拓與項目間合並並購近乎同一時間發生，上下半場的劃分似乎並不如其它行業般明顯。但他們給出的判斷卻是一致的：2018年，將有很多無人貨架企業將會倒閉，類似共享單車的一幕，或許還會發生。

證券時報記者 張國鋒

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)