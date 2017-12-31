比特幣或將拉升日本經濟0.3% 就因為加15倍杠桿瘋炒的日本大媽？

摘要：除了外部需求向好，日本經濟增長又多了一個動力——比特幣。野村證券報告指出，由於比特幣暴漲，2018年一季度日本經濟增速將加快0.3%，因為資產價格上漲帶來的財富效應將刺激居民消費。

今年前三季度，日本經濟受益於外部需求的增長，日本今年二、三季度GDP年化季環比增速分別高達2.9%和2.5%。2018年，除了外部需求，日本經濟或許又增加了另一個動力——比特幣。

比特幣從2017年1月1日的998美元上漲到12月16日的最高點19,497美元，漲幅高達近20倍，即使2017年最後兩周的價格有所回落，其年漲幅也達到15倍。

野村證券在最新研報中表示，數字貨幣今年上漲了15倍，將刺激日本2018年第一季度GDP增長。報告顯示，今年11月的比特幣成交額中，有40%是通過日元結算，比特幣在日本極度風靡。

野村證券研究員 Suimon表示，資產價值上升通常會導致消費者支出的增加，也就是所謂的財富效應，預計自2017財年以來，日本投資者通過比特幣交易帶來的財富效應將推動消費支出232億至960億日元。

盡管比特幣今年末下跌25%，但野村仍然相信，受益的投資者所占的比例要比蒙受損失的投資者多得多。

野村預計，比特幣在2017年的暴漲或使財富效應在2018年第一季度爆發，將推動GDP年化季環比增長率增加0.3%。

比特幣在日本如此火爆，日本政府“頗有功勞”，實施的政策優惠打開了日本人投機的“潘多拉盒子”。

華爾街見聞此前提及，在全世界很多國家對比特幣持警惕態度之際，日本政府和企業反其道而行之，表現出歡迎立場。今年7月起，在日本購買比特幣不再征收8%的消費稅。今年4月， 有兩家Bic Camera（必酷）大型綜合購物中心開始接受比特幣。用戶使用比特幣進行支付還享有一個好處，即無需支付外匯手續費。

據紐約時報，全球規模最大的比特幣交易平台bitFlyer首席執行官狩野雄三（Yuzo Kano）不久前表示，日本人的投資理念一貫保守，但一旦被觸動，他們就會全數押註，比特幣投資方面尤為如此。

“見聞主編精選”曾提及，日本的“渡邊太太”（泛指日本散戶投資者，源自從事日元交易的家庭主婦，和“中國大媽”概念相似）正“跑步進場”。日本投機客們瘋狂湧入交易所搶購比特幣，很多人動用了高達15倍的杠桿。bitFlyer交易平台有高達75%的參與者購買比特幣衍生品。

零利率以及養老金問題令“渡邊太太”們更急切地尋找各種海外投資機會，以實現資產增值。包括各種外匯、外幣債券、投資海外的共同基金和比特幣，都成為他們的投資標的。

來源：華爾街見聞

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