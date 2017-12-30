大森控股(01580-HK)加大力度發展膠合板產品

大森控股(01580-HK)公布，更改所得款項用途的理由集團擬於中國山東省菏澤市成武縣興建新生產設施。現計劃新生產設施將設有合共五條生產線，全部將用於生產集團膠合板產品主要原材料之一的膠合板單板。

從近期的行業表現看，木製生物質顆粒的市場需求保持平穩，略有增長。然而，膠合板產品的市場需求穩步上升，董事相信，膠合板產品行業將持續增長。根據集團截至2017年6月30日止六個月的中期業績，集團來自膠合板產品的收益由截至2016年6月30日止六個月約1.59億增加至截至2017年6月30日止六個月約2.09億元人民幣，而於截至2016年及2017年6月30日止六個月來自木製生物質顆粒的收益分別約為5250萬元及5310萬元人民幣，維持於相似水平。

董事進一步相信，興建新生產設施將有助本集團縱向整合集團膠合板產品的生產過程，從而有助集團以更有效率及具成本效益的方法取得集團膠合板產品其中一項主要原材料的穩定供應。鑑於預計木製生物質顆粒於不久將來的增長緩慢，集團將投放更多資源發展其膠合板產品。原先分配用於推廣活動、研發活動及技術支援的全球發售所得款項淨額涵蓋膠合板產品及木製生物質顆粒。此外，有關用途對集團發展並不迫切。經考慮木製生物質顆粒的現有增長及新生產設施可能為集團帶來的整體利益後，

認為，重新調配有關所得款項淨額作為新生產設施部分投資成本的資金屬更佳的方法。

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