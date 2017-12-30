環能國際(01102-HK)近1.7億先買水產大廈五層再租回予賣方

環能國際(01102-HK)公布，公司之間接全資附屬前海國興作為買方，向承租人深圳市水產公司購入羅湖區水產大廈之五層樓面，代價為1.5億元人民幣(約相等於1.695億港元)，而該等資產其後將回租予承租人，為期三年。代價之全部金額將由 深圳市東銀金融控股有限公司貸款人(一間由本公司主席、執行董事及主要股東李森間接持有98%權益之公司)所授出之無抵押及免息貸款提供資金。

水產大廈五層樓面之總建築面積為約4465平方米，用於商業及金融業務。租賃利率為每年9%。根據上述利率，租賃協議整個期限之估計租賃利息總額約4098萬元人民幣(約相等於4631.5萬港元)。本金額將由承租人於租期末支付而租賃利息將於租期內之三月、六月、九月及十二月之第二十一日支付。租賃前利息為數300萬元人民幣(約相等於339萬港元)亦將於前海國興已支付代價後但於租期開始前，由承租人一次過支付予前海國興。

根據租賃協議，於租賃協議之租期結束時，並在悉數支付租賃前利息、租賃利息、租賃款項及承租人應付前海國興之其他款項之前提下，承租人將有選擇權以名

代價1元人民幣(約相等於1.13港元)購買該等資產。

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