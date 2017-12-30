為適應兩檔低稅率 美國將就企業海外利潤徵稅出台細則

摘要：美國官方發布公告顯示，為適應稅改方案對企業海外收入徵稅的兩檔低稅率 8% 和 15.5%，將出台相關細則加以明確。高盛明年或因此減少 50 億美元利潤，蘋果或將減免 470 億美元稅收，成最大受益者。

當地時間周五下午，美國財政部和國稅局 (IRS) 發布了《2018 – 07 公告》，為跨國公司的海外利潤稅收提供指導意見，將就適用 15.5% 稅率的現金和現金等價物的數額確定，以及確定過渡稅的海外收益數額的規則出台相關細則。

上周，美國總統川普簽署的稅改法案要求企業以兩種稅率納稅：現金和現金等價物為收入的 15.5%，非流動性資產為 8%，這兩種利率適用於 1986 年以來，美國企業在海外累計的大約 3.1 兆美元的收益。

《公告》討論了如何定義這兩種收入，還指出持有某些外國公司股權的美國公司，必須在美國實體和外國實體有不同的納稅年份時，計算出將受稅率影響的收益。

IRS 預計，公告提及的相關變化將於明年 2 月開始實施。

為避免收入重複計算，該公告提及如果兩家公司都歸同一家美國公司所有，那麼從一家外國公司到另一家公司的「任何應收或應付款項」都將不予考慮。也就是說，相關聯的外國公司之間的貸款不計入徵稅範圍。

共和黨的稅改計劃，將美國企業的整體稅率調降到 21%，並將美國之前的國際稅收體系也納入進來，並對美國企業的大量海外收益設立折扣稅率。

此前，美國對跨國企業的收入徵收 35% 的稅率，企業將海外收入匯回美國時，需要繳納這筆稅收。

此前因稅改而獲益的金融業，可能會因為海外收入徵稅新規而出現利潤削減。

華爾街見聞此前提及，高盛集團表示，今年美國的稅制改革將削減其約 50 億美元的利潤，主要是由於針對其海外收入的稅收。

除了高盛，多家銀行表示將因稅改減計資產。巴克萊銀行將因稅改受到 13 億美元的衝擊，而花旗集團則將損失 200 億美元。

華爾街見聞此前曾提到，美國海外收入徵稅稅率大幅下降，或將為蘋果公司節約 470 億美元的稅收支出，令其成為最大受益者。

《金融時報》援引穆迪的數據稱，蘋果目前在海外擁有 2520 億美元的海外現金，占其總現金的 95%；而微軟則擁有 1320 億美元海外現金，占比同樣超過其總現金的 95%。

按照現行的 35% 稅制，蘋果若將海外現金匯回美國，需要繳納 786 億美元的巨額稅款。而實行新稅改法案之後，蘋果海外現金需要繳納的所得稅將下降至 314 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』