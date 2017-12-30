南投檢出H5N6低病原禽流感病毒

因應禽流感好發季節的到來，農委會防檢局由十二月十一日啟動禽流感的強化預警監測工作，結果在南投縣 2 個養鴨場檢出病毒，確診是 H5N6 低病原性禽流感。由於它的病毒基因序列和先前檢出的 H5N6 都不同，是國內首見。農委會針對兩個案例場共 1 萬多隻鴨隻撲殺，並完成鴨場的環境消毒工作。（張佳琪報導）

農委會防檢局從十二月十一日開始，啟動禽流感強化預警監測工作，初步針對國內所有露天養鴨場進行採樣檢驗。十二月十九日在南投縣採集到 2 個鴨場樣本疑似感染，二十一號初篩結果，果然是陽性反應。防檢局再把樣本送交的家衛所進一步檢驗，確定感染禽 H5N6 禽流感病毒。

防檢局副局長施泰華表示，檢驗發現病毒的 H5 基因序列符合低病原性，它的 N6 基因序列最相近是鴨與野鳥的 N6 基因，可是跟今年二月在花蓮確診的鴨隻以及十二月在台南確診的黑面琵鷺，病毒株不一樣，可說是國內首例。施泰華說：「經過比對以後，跟今年二月在花蓮發現的鴨隻及十二月發生在台南的黑面琵鷺 H5N6 病毒株完全不一樣」。

防檢局已將兩鴨場的 1 萬 1 千多隻鴨隻予以撲殺，場區的環境消毒完畢，接下來由一月十六日到三月三十一日，國內所有鴨隻都要完成採樣送檢，檢驗合格後才能上市。

（照片：資料照片）