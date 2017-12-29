美元恐創自2003年以來跌幅最大的一年 全年貶值達10%

美元週五持續下跌，兌所有主要外幣均走低，恐創下自 2003 年以來最大年度跌幅。

週五 -- 今年最後交日 -- 交易清淡，預期許多投資人將守於場外，等待新年到來。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 92.423，接近 9 月以來低點。

2017 年以來，美元指數下跌了 9.6%，可能創下自 2003 年以來，最大年度跌幅，亦將創自 2012 年以來，首度下跌的一年。

歐元上漲至 1.1973 美元，紐約週四尾盤報 1.1943。歐元兌美元今年上漲了 14%。

英鎊上漲至 1.3505 美元，週四尾盤報 1.3442。2017 年以來，英鎊兌美元上漲 9.4%。

日元週五亦上漲，1 美元報 112.56 日元，週四尾盤報 112.87。

美國債券殖利率下降，為美元近來疲弱的一項原因。週三，美國 10 年期債券殖利率創逾三個月來最大單日降幅。而美國聯準會 (Fed) 升息的預期，並未能拉抬美元。

分析師怎麼說？

BK 資產管理公司總經理凱西 (Kathy Lien) 在發布的報告中說：「2017 年，美元持續疲弱，由於年底成交量清淡，今年收盤可能依舊疲弱。」

「美元疲弱，部份原因可歸咎於美國經濟數據。週四公布的數據，大多轉弱。美國 11 月貿易赤字上升，而非縮小。儘管芝加哥地區製造業活動加速，但美國上週初次申請失業金人數却未見改善，」她補充說道。